解放軍台海實戰演習　陸外交部喊「捍衛國家領土完整」

▲中國外交部發言人趙立堅。（圖／路透社）

記者曾俊豪／綜合報導

解放軍東部戰區將在台灣海峽南北兩端進行實戰演習，對此，中國外交部發言人趙立堅14日表示，東部戰區部隊組織巡邏和訓練活動，是針對當前台海安全形勢和維護國家主權需要採取的必要行動，「戰區部隊將時刻保持高度戒備，採取一切必要措施，堅決回擊一切製造台獨、分裂國家的挑釁行為，堅決捍衛國家主權和領土完整。」

解放軍東部戰區新聞發言人張春暉13日表示，中國人民解放軍東部戰區多軍種多方向成體系出動兵力，在台灣海峽及南北兩端連續組織實戰化演練，進一步檢驗提升多軍種聯合作戰能力。此外，個別大國在涉台問題上消極動向不斷，向台獨勢力發出嚴重錯誤信號，嚴重威脅台海地區和平與穩定。

▲解放軍東部戰區將在台海實戰演練。（圖／翻攝東部戰區微博）

趙立堅14日在例行記者會上回答記者提問，他指出，近日，中國人民解放軍東部戰區多軍種多方向成體系出動兵力，在台灣海峽及南北兩端連續組織實戰化演練，進一步檢驗提升多軍種聯合作戰能力。

趙立堅表示，近來，個別大國在涉台問題上消極動向不斷，向台獨勢力發出嚴重錯誤信號，嚴重威脅台海地區和平與穩定，「台灣是中國領土神聖不可分割的一部分，戰區部隊組織的巡邏和訓練活動，是針對當前台海安全形勢和維護國家主權需要採取的必要行動。」

他強調，戰區部隊將時刻保持高度戒備，採取一切必要措施，堅決回擊一切製造台獨、分裂國家的挑釁行為，堅決捍衛國家主權和領土完整。

對於解放軍實戰演習，官媒也大肆報導。環球時報就發文稱，此舉如同一記重拳，打碎美台企圖藉「出售武器」、「官員訪台」搞「切香腸」戰術的幻想。文章還指出，台灣海峽本身就有高度敏感性，在南北兩端演習，更相當於封鎖台灣海峽，形同「甕中捉鱉」。

▲解放軍東部戰區此次演習將展現聯合作戰能力。（圖／翻攝東部戰區微博）