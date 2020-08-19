　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

陸傳缺糧危機　農業部：只要不再有大災害「會是豐收年」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼水稻,稻米,稻田。（圖／CFP）

▲大陸早稻生產數據呈現增長。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸近期大力整治浪費餐飲亂象，被傳出可能將發生缺糧危機。大陸農業農村部19日表示，儘管今年汛情急、災情重，但由於防災減災措施有力有效，旱澇災害沒有逆轉農業生產穩中向好的態勢，只要後期不出現大的災害，全年還將是個豐收年。

農業農村部指出，今年面對新冠肺炎疫情、歷史罕見洪澇災害等多重挑戰，全國上下採取超常規舉措，使得農業農村發展呈現總體平穩、穩中向好態勢。

農業農村部提到，其中，春播糧食面積增加700多萬畝，早稻面積扭轉連續7年下滑勢頭，奠定了全年糧食豐收基礎；夏糧喜獲豐收，產量達到2856億斤的歷史新高；早稻基本搶收入庫，增產到手，晚稻做到應插盡插，有效降低了洪澇災害對糧食生產的影響。

▼央視發文批評浪費餐飲行為。（圖／翻攝央視）

▲▼習近平批評餐飲浪費　多個「大胃王吃播」帳號消失。（圖／翻攝央視）

農業農村部表示，目前已進入秋糧產量關鍵節點，奪取秋糧豐收還要過乾旱、洪澇、早霜、颱風、病蟲害等多個關口。東北地區要確保安全成熟，前期受旱的地區要促進作物恢復生長；黃淮海夏玉米主產區要增加粒重；南方中晚稻主產區要提高分蘗成穗率，並減輕「寒露風」影響。

農業農村部強調，下一階段北方發生洪澇災害、南方遭遇密集颱風的可能性較大，做好農業防災救災和災後生產恢復，是奪取全年豐收的關鍵。

此外，大陸國家統計局也在同日公布早稻生產數據，數據顯示，今年全國早稻總產量2729萬噸，比2019年增加102.8萬噸（20.6億斤），增長3.9%，扭轉了連續7年下滑的態勢。

統計局強調，今年早稻生產雖然受南方部分地區嚴重洪澇災害的不利影響，單產有所下降，但得益於播種面積的大幅增加，全國早稻實現增產。

▼習近平近日指示加強整治浪費餐飲亂象。（圖／新華社）

▲▼習近平用餐吃飯。（圖／新華社）

►過期票券復活了　爽換 1.5 倍東森幣

ET快訊
快訊／李眉蓁碩士學位沒了！3外審委員認「抄襲事證明確」
彰化2月起採檢無症狀者「人數超過三位數」　陳時中大動作調查
快訊／午後大雨特報來了！10縣市防雨彈　出外小心雷擊強陣風
「死亡樂園」開幕7年奪6命！遊客衝出滑梯渾身血　測試假人當場
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

「台灣駐索馬利蘭代表處」揭牌　陸外交部：挑戰一中將引火燒身

我不能賣隊友！　四川洪災前他「淡定打遊戲」拒撤離爆紅

陸傳缺糧危機　農業部：只要不再有大災害「會是豐收年」

中國駐休士頓總領事館「全體人員篩檢均為陰」　陸網飆淚：從毒窩立功而歸

解放軍台海兩端演習　陸專家：只針對台獨與外部勢力「不是要挑起戰爭」

2男悠閒釣魚突然棄桿逃跑　「只差6秒」就被恐怖巨浪吞沒！

小情侶雙屍悲劇！鄰居透過門縫瞄到「女孩最後面貌」…嚇到不敢獨自待著

四川暴雨狂下　路面半夜突崩塌「21輛車被巨坑吞下！」

助陸生保留學籍、居留時效放寬　陸委會閉門會議兩結論

逛市場大狗爆衝！老太太「狗繩絆倒」騰空重摔亡...驚險畫面曝：女孩淡定走了

《婆婆花絮》楊銘威即興台詞引眾怒　鍾欣凌巴下去...黃姵嘉直接飆髒話

尷尬癌爆發！11種常見丟臉瞬間 車窗當鏡子、撞衫還硬要裝麻吉

《我的婆婆》鍾欣凌、許傑輝車震遭檢舉　遇「這種」鄰居...聽完整肚子火!!!

《以家人之名》張新成一哭心跟著碎了　賀子秋「要一輩子守著李家」李爸暖心開導

小嫻認了「與金剛交往中」　經紀人曝交往時間點：給予祝福

《以家人之名》凌霄、子秋離開..尖尖被窩哭　宋威龍：等妳長大，我們一輩子在一起好不好

開箱北海道26年60坪獨棟別墅！　300萬台幣、0首付、利率僅0.7%

2歲女童遭無照吊車追撞卡輪下 孕媽光腳狂奔呼救...送醫仍不治

驚悚畫面曝！大貨車內輪差險奪她命　原來死神可以這樣揮刀

田馥甄沙漠拍攝差點被風吹走　不小心自爆「胸部這麼...」

「台灣駐索馬利蘭代表處」揭牌　陸外交部：挑戰一中將引火燒身

我不能賣隊友！　四川洪災前他「淡定打遊戲」拒撤離爆紅

陸傳缺糧危機　農業部：只要不再有大災害「會是豐收年」

中國駐休士頓總領事館「全體人員篩檢均為陰」　陸網飆淚：從毒窩立功而歸

解放軍台海兩端演習　陸專家：只針對台獨與外部勢力「不是要挑起戰爭」

2男悠閒釣魚突然棄桿逃跑　「只差6秒」就被恐怖巨浪吞沒！

小情侶雙屍悲劇！鄰居透過門縫瞄到「女孩最後面貌」…嚇到不敢獨自待著

四川暴雨狂下　路面半夜突崩塌「21輛車被巨坑吞下！」

助陸生保留學籍、居留時效放寬　陸委會閉門會議兩結論

逛市場大狗爆衝！老太太「狗繩絆倒」騰空重摔亡...驚險畫面曝：女孩淡定走了

半年開刀4次選擇退役　陳孝榮改行當房屋網廣告企劃

打造行動生產力　Lenovo ThinkPad/ThinkStation P系列工作站登台

快訊／今天第6起！　台東規模4.2地震

9月3日之後可連線香港看愛奇藝！NCC：台灣觀眾不需翻牆

何振盛／黎智英求仁得仁

快訊／李眉蓁碩士學位沒了！3外審委員認「抄襲事證明確」

美神盾驅逐艦通過台灣海峽　解放軍：海空兵力全程跟蹤監視！

「台灣輸出病例」連環爆！張上淳「有疑慮」：案例不在自己手上

台商設廠、外資持續加碼台灣　汐止、南港廠辦需求最火熱

2052人口跌破2000萬　朱立倫籲：鬆綁外國人工作、投資移民門檻

猴子HIGH起爬腿上「幹大事」 正妹崩潰驚叫：趕快下來QQ

大陸熱門新聞

上海通報1確診「由台灣輸出」

四川首次啟動「Ⅰ級防汛」　官媒解答了

24歲前空姐忘情交纏飛行員！高清0碼照成陪睡籌碼

泡紅棗放10天　保溫杯竟變炸彈

剛考上名校她噩夢開始了…上下失守跳樓亡！

前大胃王爆吃播界秘辛！催吐、假吃超普遍

老太太「狗繩絆倒」騰空重摔亡

小情侶雙屍悲劇！對門鄰居直擊嚇傻

四川連日暴雨　路面半夜突崩塌「21輛車被巨坑吞下！」

老翁被「天外飛貓」擊暈！愛犬暖心護主

男師激戰女學生78秒外流！校方氣炸回應了

白T男單穿內褲緊貼外牆！下秒20多樓墜下亡

女高中生教室昏倒！救護車直送殯儀館

男嬰滾下床　15cm鋼片插進頭

更多熱門

相關新聞

中美聯手追查神秘包裹　

中美聯手追查神秘包裹　

全球各地近期陸續有民眾收到貼有「中國郵政」的神秘包裹，裡面除了植物種子，有的還夾帶葉甲蟲幼蟲。對此，美國農業部官員透露，中美雙方正式合作，聯手展開調查是誰寄送神秘包裹，並阻止類似情況再發生。

美農業部調查「神秘種子」　中外交部回應

美農業部調查「神秘種子」　中外交部回應

台灣鳳梨澳洲人最愛！即日起可輸出

台灣鳳梨澳洲人最愛！即日起可輸出

陸提10億畝高標農田　穩糧食產能

陸提10億畝高標農田　穩糧食產能

美國致函500大企業　力挺台灣

美國致函500大企業　力挺台灣

關鍵字：

缺糧農業部

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

今年的鬼特別兇！　「超雷8大禁忌」母湯犯

失聯工讀生不幸過世　統一獅派人協助

郭書瑤深夜「緊身低胸」肉貼眼鏡男新歡！恩愛牽手被帶回家

搭北捷電扶梯站左邊挨嗆　台大教授：被羞辱是必要的

彰化遭政風調查　台大教授：台灣怎麼了

央視：一旦武統「首戰即終戰」

板橋299元吃到飽爽嗑燉飯、義大利麵

館長再南下出庭　傳兩證人說法是聽說

新郎打臉！婚宴12萬遭竊　新秘控警「5人被脫光搜身」逆轉

萊爾富明早開搶淡橙橘口罩　牛仔新3色曝

台中男硬上國中妹後再戰女友！轉身秀影片跩嗆她男友

水上樂園再爆猥褻！她獨玩大海嘯「下體遭狂摳」

即／越南新增1例台灣入境確診

殯葬業者也嚇到！曝羅霈穎「巧合指引」

「彰化醫師群」怒發聲明：衛生局犯了滔天大罪？

更多

最夯影音

更多
《婆婆花絮》楊銘威即興台詞引眾怒　鍾欣凌巴下去...黃姵嘉直接飆髒話

《婆婆花絮》楊銘威即興台詞引眾怒　鍾欣凌巴下去...黃姵嘉直接飆髒話
尷尬癌爆發！11種常見丟臉瞬間 車窗當鏡子、撞衫還硬要裝麻吉

尷尬癌爆發！11種常見丟臉瞬間 車窗當鏡子、撞衫還硬要裝麻吉

《我的婆婆》鍾欣凌、許傑輝車震遭檢舉　遇「這種」鄰居...聽完整肚子火!!!

《我的婆婆》鍾欣凌、許傑輝車震遭檢舉　遇「這種」鄰居...聽完整肚子火!!!

《以家人之名》張新成一哭心跟著碎了　賀子秋「要一輩子守著李家」李爸暖心開導

《以家人之名》張新成一哭心跟著碎了　賀子秋「要一輩子守著李家」李爸暖心開導

小嫻認了「與金剛交往中」　經紀人曝交往時間點：給予祝福

小嫻認了「與金剛交往中」　經紀人曝交往時間點：給予祝福

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面