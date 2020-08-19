陸傳缺糧危機　農業部：只要不再有大災害「會是豐收年」

▲大陸早稻生產數據呈現增長。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸近期大力整治浪費餐飲亂象，被傳出可能將發生缺糧危機。大陸農業農村部19日表示，儘管今年汛情急、災情重，但由於防災減災措施有力有效，旱澇災害沒有逆轉農業生產穩中向好的態勢，只要後期不出現大的災害，全年還將是個豐收年。

農業農村部指出，今年面對新冠肺炎疫情、歷史罕見洪澇災害等多重挑戰，全國上下採取超常規舉措，使得農業農村發展呈現總體平穩、穩中向好態勢。

農業農村部提到，其中，春播糧食面積增加700多萬畝，早稻面積扭轉連續7年下滑勢頭，奠定了全年糧食豐收基礎；夏糧喜獲豐收，產量達到2856億斤的歷史新高；早稻基本搶收入庫，增產到手，晚稻做到應插盡插，有效降低了洪澇災害對糧食生產的影響。

▼央視發文批評浪費餐飲行為。（圖／翻攝央視）



農業農村部表示，目前已進入秋糧產量關鍵節點，奪取秋糧豐收還要過乾旱、洪澇、早霜、颱風、病蟲害等多個關口。東北地區要確保安全成熟，前期受旱的地區要促進作物恢復生長；黃淮海夏玉米主產區要增加粒重；南方中晚稻主產區要提高分蘗成穗率，並減輕「寒露風」影響。

農業農村部強調，下一階段北方發生洪澇災害、南方遭遇密集颱風的可能性較大，做好農業防災救災和災後生產恢復，是奪取全年豐收的關鍵。

此外，大陸國家統計局也在同日公布早稻生產數據，數據顯示，今年全國早稻總產量2729萬噸，比2019年增加102.8萬噸（20.6億斤），增長3.9%，扭轉了連續7年下滑的態勢。

統計局強調，今年早稻生產雖然受南方部分地區嚴重洪澇災害的不利影響，單產有所下降，但得益於播種面積的大幅增加，全國早稻實現增產。

▼習近平近日指示加強整治浪費餐飲亂象。（圖／新華社）

