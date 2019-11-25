剛建議多吃禽肉　陸農業部再提10億畝高標農田、確保糧食產能

▲確保糧食產能，大陸提出2022年10億畝高標準農田建設計畫。（圖／視覺中國）

記者陳政錄／北京報導

面對因非洲豬瘟影響豬肉供應，大陸農業農村部除於上周呼籲大家多吃禽肉，更有利身體健康和環保外。農業農村部副部長余欣榮今（25日）上午，進一步在例行記者會上表示，按中央確保糧食產能供應穩定的總體規劃，2022年全大陸將建成高標準農田10億畝，較現有產能提升10到20%，以此穩定保障1兆斤以上的糧食產能。

據了解，自非洲豬瘟爆發後，大陸豬肉價格在今年10月份，創下6年來新高，直至11月開始出現轉折期。大陸國家統計局數據顯示，11月中旬，大陸生豬價格為每千克34.6元／千克，較11月上旬的月增率下跌13.5%。農業農村部畜牧獸醫局局長楊振海表示，「我們的目標是，力爭明年底生豬存欄基本恢復到常年80%左右的水平。」

▲非洲豬瘟爆發以來，影響大陸生豬價格，中央為維持物價穩定，一方面擴大豬肉進口，一方面增產禽肉、牛羊肉和穀物等各類糧食，確保穩定。（圖／路透）

而在生豬產能回穩前，為平穩物價，楊振海曾於上周五表示，今年禽肉、禽蛋、牛羊產品全面增產，譬如1到10月份，全大陸累計肉雞出欄年增率15.5%，在一定程度上緩解豬肉供應偏緊的局面。因為吃禽肉更有利於健康，禽肉生產更有利於減輕資源壓力、更有利於環保，他建議消費者多消費禽肉。

另於今天上午舉辦的國務院政策例行記者會上，大陸農業農村部負責人進一步就維持市場農食產品供應、價格穩定，介紹中央《關於切實加強高標準農田建設提升國家糧食安全保障能力的意見》的情況。

農業農村部副部長余欣榮表示，《意見》全面提出今後高標準農田建設的指導思想、目標任務和政策要求，是統領全國高標準農田建設工作的頂層制度設計。 他說，到2022年，全大陸要建成10億畝高標準農田，以此穩定保障1兆斤以上糧食產能；到2035年，通過持續改造提升，全國高標準農田保有量進一步提高。

農業農村部表示，從各地實踐看，高標準農田建設取得了明顯成效，但地方農業基礎設施薄弱、防災抗災減災能力不強的狀況尚未根本改變，現階段高標準農田建設還存在底數不清、質量參差不齊等問題。為此，落實好國家糧食安全戰略，必須堅定、紮實、高效推進高標準農田建設。

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