　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

下班就衝大樹藥局！「深丹寧、薰衣紫」口罩19點限量開賣　各通路懶人包出爐

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲中衛口罩。（圖／翻攝自Facebook／大樹藥局官方粉絲團）

▲中衛「深丹寧」、「薰衣紫」口罩今晚開賣。（圖／翻攝自Facebook／大樹藥局官方粉絲團）

記者曾筠淇／綜合報導

近期新冠疫情相當不穩，各地再度掀起口罩搶購潮，繽紛的色款更是不少民眾茶餘飯後的熱門話題。大樹藥局今（19）日晚上7點將準時開賣中衛的「深丹寧」、「薰衣紫」口罩，每店共限量50包。《ETtoday新聞雲》記者也特別為您整理通路懶人包，讓民眾看得到、搶得到。

●大樹藥局

請繼續往下閱讀...

全台共有40家限定門市將於今（19）日晚上7時，準時販售中衛「深丹寧」、「薰衣紫」2色口罩，每店限量50包（深丹寧18包、薰衣紫32包），每人每日限購2包，一包5入，售價69元。

今晚7時還將同步販售萊潔動物家族3D醫療防護口罩，5歲至8歲兒童皆適用，全台各門市限量9盒，每人每日限購一盒，一盒50入，特價399元。（機場一航店、高雄岡山店、家樂福店中店不在此販售範圍，金門水頭店販售時間請依門市為主）

▲萊潔淡澄橘口罩。（圖／R&R萊禮生醫提供）

▲萊潔淡橙橘口罩24日將於全家、大樹藥局、丁丁藥局、佑全藥局、札幌藥妝、維康藥局各門市開賣。（圖／業者提供）

●屈臣氏實體門市

8月20日：中衛醫療口罩（軍綠迷彩／酷黑迷彩），1盒30片入。
8月21日：中衛醫療口罩（潮橘／月河藍／黑+軍綠），1袋5片入。

中衛口罩於指定門市販售，各門市將統一於上午10點30分發放號碼牌，11點準時開賣，部分營業時間為11點的門市，同樣比照辦理，每店共有60張號碼牌，每人限購1組（盒／袋）。

●愛買量販台中水湳店

自18日起的連續7日試賣期間，每日上午9點、下午3點及晚上7點，都將販售中衛、康乃馨、匠心等廠牌口罩，每人限購一盒。中衛供應了櫻桃紅、月河晨曦、天空藍、酷黑共4色，售價皆為300元，「櫻桃紅」每日限量販售，「月河晨曦」則將於22日、23日限量販售。

除了盒裝口罩，每日也都會販售袋裝口罩，每人限購2包，中衛「櫻花粉」袋裝醫療口罩每包3入裝，售價39元；3M兒童醫用袋裝口罩每包5入裝，售價49元。

●淘寶台灣

即日起週一至週五，上午11點都會限量開賣「口罩國家隊」善存醫用成人平面口罩，1盒50入，加上Bypera廣效抗菌液，每組售價380元；另外，新用戶可現折100元，單次購買至多5組為限，等於250片能一次入手。

●特力屋

即日起將於「台北士林店、台北大安安和店、桃園南崁店、高雄左營店」共4間指定門市販售匠心醫療口罩，每會員限購1盒，可成人款與兒童款各一，但無法指定顏色（粉／藍），實際情況以指定門市現場為準，數量有限，售完為止。

匠心成人醫療口罩一盒50入裝，售價250元；匠心兒童3D醫療口罩一盒50入，售價290元。

●松果購物

「國家口罩隊」淨新醫療口罩1盒50入，售價最低635元起；順易利醫療級平面口罩，成人款1盒50入，售價最低630元起；淨新口罩撞色系列，限量可挑色，1盒50入，售價最低945元起。

●PChome 24h

最新一波已經被搶購一空，目前還有販售寶島醫療用口罩（立體兒童、立體兒童加大），一盒50入裝，與立德清酒精擦濕巾合賣，售560元。

▲▼誠品開賣「週拋型」醫用口罩！「5到7天無異味」一次可買6盒。（圖／誠品提供）

▲誠品昨（18）日在網路開賣「週拋型」醫用口罩，目前已搶購一空。（圖／誠品提供）

●誠品

21日將於全台20家誠品書店同步上架「週拋型」美德醫用口罩，一盒20入，售價390元；每組3盒特價990元，每人每次限購6盒。

限定20家書店門市如下：
1.誠品信義店（2F精品文具館、3F書店、4F風格文具館）
2.誠品生活松菸店（3F書店）
3.誠品生活南西（5F書店）
4.誠品R79
5.誠品台大店
6.誠品生活西門店
7.誠品站前店
8.誠品生活板橋店
9.誠品生活新板店
10.誠品生活巨城店
11.誠品生活園道店（書店、文具館）
12.誠品台中金典店
13.誠品生活中友店
14.誠品生活台中大遠百店
15.誠品生活虎尾店
16.誠品生活高雄大遠百店
17.誠品生活駁二店
18.誠品生活高雄悦誠店
19.誠品屏東店
20.誠品生活花蓮遠百店

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
台灣輸出病例到「越南、寮國 、上海」　個案身份曝光多在北部活
快訊／台南又震「規模3.8」　震央在六甲區
彰化衛生局遭政風調查　陳時中親揭2原因
快訊／台灣輸出病例再+1　寮國確認自台入境30歲男染疫
LIVE／台灣輸出+2例！彰化衛生局遭政風調查　陳時中親自說
恬娃爆熱戀「15公分」小20歲猛男新歡！一晚讓她「嗨了3次」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台灣輸出病例到「越南、寮國 、上海」　個案身份曝光「多在北部活動」

羽球一哥周天成「暖男造型現身」　公益代言舒肥產品

小明可返台！高中以下共2532境外生開放入境　教育部：每日約50人

快訊／台南又震「規模3.8」　6小時內第5起

彰化衛生局「採檢無症狀者確診」遭政風調查！陳時中2點回答

中央不普篩地方補漏洞　彰化4月就啟動精準篩檢！驗出無症狀少年

澳洲藝術家Sally West ，以厚疊油彩勾勒碧海白浪的渤潏動勢

一般旅館不准混住！　陳時中：要收「檢疫旅客」一定要申請防疫旅館

快訊／台灣輸出病例再+1　寮國確認自台入境30歲男染疫

指揮中心：即日起高中以下「各國境外學生」可返台就學！

《婆婆花絮》楊銘威即興台詞引眾怒　鍾欣凌巴下去...黃姵嘉直接飆髒話

尷尬癌爆發！11種常見丟臉瞬間 車窗當鏡子、撞衫還硬要裝麻吉

《我的婆婆》鍾欣凌、許傑輝車震遭檢舉　遇「這種」鄰居...聽完整肚子火!!!

《以家人之名》張新成一哭心跟著碎了　賀子秋「要一輩子守著李家」李爸暖心開導

小嫻認了「與金剛交往中」　經紀人曝交往時間點：給予祝福

《以家人之名》凌霄、子秋離開..尖尖被窩哭　宋威龍：等妳長大，我們一輩子在一起好不好

2歲女童遭無照吊車追撞卡輪下 孕媽光腳狂奔呼救...送醫仍不治

開箱北海道26年60坪獨棟別墅！　300萬台幣、0首付、利率僅0.7%

驚悚畫面曝！大貨車內輪差險奪她命　原來死神可以這樣揮刀

田馥甄沙漠拍攝差點被風吹走　不小心自爆「胸部這麼...」

台灣輸出病例到「越南、寮國 、上海」　個案身份曝光「多在北部活動」

羽球一哥周天成「暖男造型現身」　公益代言舒肥產品

小明可返台！高中以下共2532境外生開放入境　教育部：每日約50人

快訊／台南又震「規模3.8」　6小時內第5起

彰化衛生局「採檢無症狀者確診」遭政風調查！陳時中2點回答

中央不普篩地方補漏洞　彰化4月就啟動精準篩檢！驗出無症狀少年

澳洲藝術家Sally West ，以厚疊油彩勾勒碧海白浪的渤潏動勢

一般旅館不准混住！　陳時中：要收「檢疫旅客」一定要申請防疫旅館

快訊／台灣輸出病例再+1　寮國確認自台入境30歲男染疫

指揮中心：即日起高中以下「各國境外學生」可返台就學！

蓋洛普民調：川普滿意度升至42%　7大領域都不到50%

卜蜂雲林飼料新廠今年底可望投產　力拚全年獲利再創新高

藏壽司南北連開兩家！台南店9/4開幕　信義ATT店8/28開幕

好書交換規模縮水　郭信良議長籲書香城市再加油！

田中將大4局挨2轟吞敗投　洋基不敵光芒斷六連勝

台灣輸出病例到「越南、寮國 、上海」　個案身份曝光「多在北部活動」

羽球一哥周天成「暖男造型現身」　公益代言舒肥產品

小明可返台！高中以下共2532境外生開放入境　教育部：每日約50人

「趴下、掩護、穩住」防震3要領　麟洛消防分隊電台宣導防颱兼防震

人夫開老婆車「親熱小三」留摩鐵折價券！行車紀錄器全錄下…正宮氣炸手撕老公

糊塗人夫拍水龍頭邀功！正宮一看竟抓到「全裸小三」

生活熱門新聞

搭北捷電扶梯站左邊挨嗆　台大教授：被羞辱是必要的

彰化遭政風調查　台大教授：台灣怎麼了

萊爾富明早開搶淡橙橘口罩　牛仔新3色曝

水上樂園再爆猥褻！她獨玩大海嘯「下體遭狂摳」

「彰化醫師群」怒發聲明：衛生局犯了滔天大罪？

女副駕曬照肉搜中指男　指控遭逆轉嚇刪文

又是同震央！台南六甲11:13規模4.7地震

為何有側柱？騎士曝「3解答」超貼心

正妹家教激戰人夫！大老婆蒐證遭反擊

合歡山驚見4座金字塔建體　真正用途揭祕

彰化衛生局逆時中遭查　醫揭原因

即／台南4.5地震　最大震度3級

叫外送水餃「竟附一大包紅茶」真相笑噴

即／熱低生成將變颱風　午後大雨猛灌

更多熱門

相關新聞

日推魔法陣隔板要價1萬5　稱「結界保護你」！

日推魔法陣隔板要價1萬5　稱「結界保護你」！

日本一間專門推出魔幻武器造型塑膠製品的公司日前推出「魔法陣防飛沫隔板」，主打「藉由魔法結界，保護消費者不受病毒感染」。不過業者隨後也貼心提醒，該產品之所以可以防止飛沫，僅是因為它是一片壓克力板，並沒有實際魔法效力。據悉，這片直徑約60公分的魔法陣壓克力隔板厚約3毫米，但一片就要價15000日幣（約新台幣4165元）。

積極防疫卻被調查　王惠美：連我一起調查

積極防疫卻被調查　王惠美：連我一起調查

助陸生保留學籍　陸配居留時效放寬

助陸生保留學籍　陸配居留時效放寬

林伯豐：降營所稅、立院通過紓困3.0　做好調漲基本工資配套

林伯豐：降營所稅、立院通過紓困3.0　做好調漲基本工資配套

葉彥伯「逆時中」遭調查　全國醫師公會前秘書長力挺

葉彥伯「逆時中」遭調查　全國醫師公會前秘書長力挺

關鍵字：

口罩國家隊通路販售門市新冠肺炎疫情

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

今年的鬼特別兇！　「超雷8大禁忌」母湯犯

失聯工讀生不幸過世　統一獅派人協助

郭書瑤深夜「緊身低胸」肉貼眼鏡男新歡！恩愛牽手被帶回家

搭北捷電扶梯站左邊挨嗆　台大教授：被羞辱是必要的

彰化遭政風調查　台大教授：台灣怎麼了

館長再南下出庭　傳兩證人說法是聽說

板橋299元吃到飽爽嗑燉飯、義大利麵

央視：一旦武統「首戰即終戰」

新郎打臉！婚宴12萬遭竊　新秘控警「5人被脫光搜身」逆轉

萊爾富明早開搶淡橙橘口罩　牛仔新3色曝

即／越南新增1例台灣入境確診

水上樂園再爆猥褻！她獨玩大海嘯「下體遭狂摳」

「彰化醫師群」怒發聲明：衛生局犯了滔天大罪？

殯葬業者也嚇到！曝羅霈穎「巧合指引」

全家加碼振興！200變600元購物金

更多

最夯影音

更多
《婆婆花絮》楊銘威即興台詞引眾怒　鍾欣凌巴下去...黃姵嘉直接飆髒話

《婆婆花絮》楊銘威即興台詞引眾怒　鍾欣凌巴下去...黃姵嘉直接飆髒話
尷尬癌爆發！11種常見丟臉瞬間 車窗當鏡子、撞衫還硬要裝麻吉

尷尬癌爆發！11種常見丟臉瞬間 車窗當鏡子、撞衫還硬要裝麻吉

《我的婆婆》鍾欣凌、許傑輝車震遭檢舉　遇「這種」鄰居...聽完整肚子火!!!

《我的婆婆》鍾欣凌、許傑輝車震遭檢舉　遇「這種」鄰居...聽完整肚子火!!!

《以家人之名》張新成一哭心跟著碎了　賀子秋「要一輩子守著李家」李爸暖心開導

《以家人之名》張新成一哭心跟著碎了　賀子秋「要一輩子守著李家」李爸暖心開導

小嫻認了「與金剛交往中」　經紀人曝交往時間點：給予祝福

小嫻認了「與金剛交往中」　經紀人曝交往時間點：給予祝福

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面