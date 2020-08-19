下班就衝大樹藥局！「深丹寧、薰衣紫」口罩19點限量開賣　各通路懶人包出爐

▲中衛「深丹寧」、「薰衣紫」口罩今晚開賣。（圖／翻攝自Facebook／大樹藥局官方粉絲團）

記者曾筠淇／綜合報導

近期新冠疫情相當不穩，各地再度掀起口罩搶購潮，繽紛的色款更是不少民眾茶餘飯後的熱門話題。大樹藥局今（19）日晚上7點將準時開賣中衛的「深丹寧」、「薰衣紫」口罩，每店共限量50包。《ETtoday新聞雲》記者也特別為您整理通路懶人包，讓民眾看得到、搶得到。

●大樹藥局

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全台共有40家限定門市將於今（19）日晚上7時，準時販售中衛「深丹寧」、「薰衣紫」2色口罩，每店限量50包（深丹寧18包、薰衣紫32包），每人每日限購2包，一包5入，售價69元。



今晚7時還將同步販售萊潔動物家族3D醫療防護口罩，5歲至8歲兒童皆適用，全台各門市限量9盒，每人每日限購一盒，一盒50入，特價399元。（機場一航店、高雄岡山店、家樂福店中店不在此販售範圍，金門水頭店販售時間請依門市為主）

▲萊潔淡橙橘口罩24日將於全家、大樹藥局、丁丁藥局、佑全藥局、札幌藥妝、維康藥局各門市開賣。（圖／業者提供）

●屈臣氏實體門市

8月20日：中衛醫療口罩（軍綠迷彩／酷黑迷彩），1盒30片入。

8月21日：中衛醫療口罩（潮橘／月河藍／黑+軍綠），1袋5片入。

中衛口罩於指定門市販售，各門市將統一於上午10點30分發放號碼牌，11點準時開賣，部分營業時間為11點的門市，同樣比照辦理，每店共有60張號碼牌，每人限購1組（盒／袋）。

●愛買量販台中水湳店

自18日起的連續7日試賣期間，每日上午9點、下午3點及晚上7點，都將販售中衛、康乃馨、匠心等廠牌口罩，每人限購一盒。中衛供應了櫻桃紅、月河晨曦、天空藍、酷黑共4色，售價皆為300元，「櫻桃紅」每日限量販售，「月河晨曦」則將於22日、23日限量販售。

除了盒裝口罩，每日也都會販售袋裝口罩，每人限購2包，中衛「櫻花粉」袋裝醫療口罩每包3入裝，售價39元；3M兒童醫用袋裝口罩每包5入裝，售價49元。

●淘寶台灣

即日起週一至週五，上午11點都會限量開賣「口罩國家隊」善存醫用成人平面口罩，1盒50入，加上Bypera廣效抗菌液，每組售價380元；另外，新用戶可現折100元，單次購買至多5組為限，等於250片能一次入手。

●特力屋

即日起將於「台北士林店、台北大安安和店、桃園南崁店、高雄左營店」共4間指定門市販售匠心醫療口罩，每會員限購1盒，可成人款與兒童款各一，但無法指定顏色（粉／藍），實際情況以指定門市現場為準，數量有限，售完為止。

匠心成人醫療口罩一盒50入裝，售價250元；匠心兒童3D醫療口罩一盒50入，售價290元。

●松果購物

「國家口罩隊」淨新醫療口罩1盒50入，售價最低635元起；順易利醫療級平面口罩，成人款1盒50入，售價最低630元起；淨新口罩撞色系列，限量可挑色，1盒50入，售價最低945元起。

●PChome 24h

最新一波已經被搶購一空，目前還有販售寶島醫療用口罩（立體兒童、立體兒童加大），一盒50入裝，與立德清酒精擦濕巾合賣，售560元。





▲誠品昨（18）日在網路開賣「週拋型」醫用口罩，目前已搶購一空。（圖／誠品提供）

●誠品

21日將於全台20家誠品書店同步上架「週拋型」美德醫用口罩，一盒20入，售價390元；每組3盒特價990元，每人每次限購6盒。

限定20家書店門市如下：

1.誠品信義店（2F精品文具館、3F書店、4F風格文具館）

2.誠品生活松菸店（3F書店）

3.誠品生活南西（5F書店）

4.誠品R79

5.誠品台大店

6.誠品生活西門店

7.誠品站前店

8.誠品生活板橋店

9.誠品生活新板店

10.誠品生活巨城店

11.誠品生活園道店（書店、文具館）

12.誠品台中金典店

13.誠品生活中友店

14.誠品生活台中大遠百店

15.誠品生活虎尾店

16.誠品生活高雄大遠百店

17.誠品生活駁二店

18.誠品生活高雄悦誠店

19.誠品屏東店

20.誠品生活花蓮遠百店