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東部唯二！花蓮北港蒜頭楊記豆干、新珍香鐵滷蛋入選滷味王

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▲▼北港蒜頭楊記豆干業者洪秋萍是第二代經營，協助父親將北港故鄉的好滋味帶到花蓮。（圖／花蓮市公所提供，下同）

北港蒜頭楊記豆干業者洪秋萍是第二代經營，協助父親將北港故鄉的好滋味帶到花蓮。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

經濟部中部辦公室今年擴大舉辦「樂活市集名攤滷味王」活動，評選出2020經濟部「樂活市集名攤滷味王」，入選名額幾乎被六都的樂活名攤所囊括，不過，花蓮市重慶市場北港蒜頭楊記豆干、中華市場新珍香燒肉店的滷大媽鐵滷蛋均雙雙入選非肉組前十大滷味王優勝，更是東部唯二入選的星級名攤。

在傳統市場的熟食料理中，各式滷味幾乎是美食的「扛霸子」，無論是主菜或佐酒均是老饕的最愛。經濟部中部辦公室繼2018傳統市場星級名攤十大滷味之後，再度邀請知名餐廳主廚、美食部落客及金牌大廚藉由「色」、「香」、「味」三部分進行「樂活市集名攤滷味王」評分選拔，擇優挑選出各組前十大優勝者。參選者必須曾經獲得經濟部樂活名攤認證，以及攤位要設有衛生遮罩。透過評選，經濟部中部辦公室也希望藉此挖掘隱藏在傳統市場及夜市內的國民美食。

▲▼北港蒜頭楊記豆干業者洪秋萍是第二代經營，協助父親將北港故鄉的好滋味帶到花蓮。（圖／花蓮市公所提供，下同）

北港蒜頭楊記豆干去年摘下樂活名攤三星認證，今年更爭取入選「樂活市集名攤滷味王」，業者洪秋萍是第二代經營，她的目標是希望今年也能順利晉級，拿下樂活名攤四星認證。洪秋萍說，在家排行第二的她原本從事鋼琴教學，由於少子化的關係，讓她萌生轉業的念頭，正逢重慶市場改建且父親也需要幫手，因此由她來接手經營，協助父親將故鄉的好滋味，北港的蒜頭及黑麻油帶到花蓮。

由於小時候，媽媽常常會滷豆干，親朋好友都說好吃，因此在朋友建議下，洪秋萍將媽媽滷的豆干研發改良，剛開始也面臨挫折，因為每個人的口感不同，有的說太鹹，有些人會認為太甜，也有人說口味不怎麼樣，因此她就一步步的調整，終於做出大家都能接受的口味。由於希望能將好的品質回饋給社會大眾，因此今年參加樂活市集名攤滷味王的評選並且幸運入選，洪秋萍感謝花蓮市公所用心輔導。

▲▼北港蒜頭楊記豆干業者洪秋萍是第二代經營，協助父親將北港故鄉的好滋味帶到花蓮。（圖／花蓮市公所提供，下同）

▲▼劉新居打破「傳子不傳女」的習俗，與妻子傳承家族的好味道。
楊記豆干使用的原料是大溪豆乾，並使用有品牌的醬油以及中藥包香料，在滷製過程裡使用小火，慢慢熟成，因此必須守在火爐前約一至二個小時，翻滾攪拌，否則入味無法均勻。洪秋萍說，北港蒜頭楊記豆干只要低溫冷藏，不需加熱，即使冰鎮也非常好吃。

▲▼北港蒜頭楊記豆干業者洪秋萍是第二代經營，協助父親將北港故鄉的好滋味帶到花蓮。（圖／花蓮市公所提供，下同）

中華市場新珍香燒肉店曾取得樂活名攤四星認證，他們的滷豆干曾在2018年入選傳統市場星級名攤十大滷味，滷大媽鐵滷蛋也拿到星級名攤優勝滷味的肯定。隔了兩年後，新珍香將滷大媽鐵滷蛋再度角逐，透過評審盲選試吃，滷鐵蛋依舊是評選的最愛。

新珍香在中華市場營運七十年，目前由第四代經營，該店和前幾年吹熄燈號的復興市場太平香系出同門，均為第一代劉永淋的子孫，劉永淋七十多年前騎單車賣燒肉走遍花蓮市及美崙地區，尤其自編「燒肉歌」，老一輩的都印象深刻。而他的次子劉新居打破「傳子不傳女」的習俗，家族分工合作，就是要讓劉家傳承多代的燒烤繼續飄香。許詠晴是劉新居的外孫，他和妻子黃齡瑤肩擔傳承的重任，在民國104年取得四星級樂活名攤的肯定。

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