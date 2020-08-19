葉彥伯「逆時中」遭調查　全國醫師公會前秘書長：真的太殘忍了

▲彰化縣衛生局長表現優異。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

新冠肺炎爆發至今，彰化縣衛生局長葉彥伯表現可圈可點，也是全台唯一有醫師身分的公衛博士，與葉結識10多年的全國醫師公會前秘書長蔡明忠上午受訪時強調，因為檢驗出少年確診，卻得接受政風調查，可怕的是中央淪為一言堂，對如此負責的衛生單位，殺雞儆猴的作法，對優異表現的葉局長真的太殘忍了。

在彰化縣衛生局任職16年的葉彥伯，行政院衛生署癌症防治政策委員會委員、也擔任國立台灣大學公衛學院流行病學暨預防醫學研究所兼任副教授，天天搭火車通勤上班，在SARS時為縣民健康把關、更與檢方合力偵辦頂新混油、又因為新冠肺炎，超前部署，率先啟動萬人血清抗體檢驗，受到藍綠陣營一致的推崇，如今卻因這起美返國少年居檢「確診」，逆時中被指揮中心下令政風啟動調查。

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蔡明忠就不諱言的說，今天中央如此對一個盡責負責的基層局長，真的不妥，疫情監測通報採檢及個案的處理流程，是可以討論、是可以與時俱進、是可以滾動修正的。當地方政府執行轄區內防治工作的過程中，採取更能有效杜絕傳染病傳染、蔓延的措施時，中央政策並非不能被檢討，地方衛生機關控制、監測疫情的努力，也不該被以政風相逼，否則政策將淪為一言堂，中央與地方分權的憲法原則也將如具文。

有地方人士大膽臆測指揮中心大陣仗公布啟動調查，是否在為萬人血清抗體檢驗報告即將於6天後召開記者會公布先下「封口令」，對此葉彥伯三緘其口，只說，一切靜待調查，尊重中央。

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