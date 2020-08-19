葉彥伯積極防疫卻被調查！　王惠美霸氣喊話：要調查，連我一起調查

▲彰化縣長王惠美力挺葉彥伯防疫的努力。（圖／記者唐詠絮攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

美國返台十多歲少年回台採檢陰性，彰化衛生局卻在居家檢疫第十天前往檢驗，意外發現該患者感染無症狀新冠肺炎，被指揮中心認為採檢流程不符合SOP，下令政風單位徹查，引發各界砲轟，彰化縣長也請問陳時中部長，萬一因檢疫懈怠，導致疫情破口，到底是誰要扛責？「要調查、就先調查王惠美！」

王惠美，今天在受訪時終於將隱忍一夜的話全部都說出來，她說回想當時白牌司機案例，當時個案只是肺炎發燒，由診所主動轉診至大型醫院檢測而予以確診，彰化縣主動出擊適時的將感染源源頭找出，及時圍堵疫情，將此炸彈解除，彰化縣政府及衛生局這樣積極的篩檢防疫何錯之有？在中國這是叫隱匿疫情，在台灣竟然會遭政風調查，這樣有道理嗎？「要調查，請先調查我王惠美」。

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王惠美19日上午前往關心一起守護鄉親健康的一線防疫人員，為局長葉彥伯等人加油打氣，送上雞精、花及媽祖平安餅，立法委員謝衣鳯也到場鼓勵。她說，絕對力挺支持彰化縣衛生局的超前部署，因為不能讓縣民有任何疫情的風險，葉彥伯局長能夠適時的主動出擊超前部署積極檢測，並找出無症狀者，應該對防疫一線人員按讚，將此不定時炸彈予以解除，結果竟換來政風調查，令人相當不捨，縣府絕對尊重中央防疫指揮中心的領導，她要向醫事人員、警消、里幹事等所有基層第一線防疫人員表達謝意與敬意，向您們說聲：您們辛苦了！

王惠美說，從疫情爆發迄今，每個人都戰戰兢兢，守護鄉親的健康及安全，歡迎衛服部長陳時中有空來彰化走一走，看看彰化縣基層是多麼認真的進行防疫工作，如果當時白牌司機案，彰化縣衛生局沒有找出感染源頭，今日臺灣的疫情程度會是如此安全嗎？

立委謝衣鳯說，王縣長和葉局長代表彰化第一線基層醫護人員及公務機關，他們協助整個防疫的過程，但是今天葉局長要受到政風的調查，相信對基層人員都是一個打擊，讓她為基層公務人員感到很不捨，並鼓勵2人這段時間的辛苦。

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