新冠疫情升溫　移民署請醫師教新住民「洗手」7字訣

▲移民署南區事務大隊高雄市第一服務站邀請建佑醫院家庭醫學科張朝卿醫師為新住民講授洗手要訣。 （圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／高雄報導

新冠肺炎國際疫情升溫，為提醒新住民防疫相關衛教知識，移民署南區事務大隊高雄市第一服務站18日新住民家庭教育課程，邀請建佑醫院家庭醫學科張朝卿醫師擔任講座，講授如何在看不見的新冠病毒危機中，建立起自身的免疫防護罩，有效避免病毒找上門，透過配樂提醒洗手7字訣，讓他們收穫良多。

配合活動，另邀請法務部行政執行署高雄分署政風室朱原良主任擔任講座，介紹時下最易偽裝成零食包裝的新興毒品，宣導正確的防毒知識，協助大家預防毒害。

親切的張醫師現場示範如何正確洗手，透過活潑的配樂提醒洗手七字訣「內、外、夾、弓、大、立、腕」，新住民小玉興奮的站起來引導其他在場學員一起跳「洗手舞」，課程不僅充滿歡笑，更具有公共衛生的教育意義。

張醫師強調，洗手是杜絕病毒的極佳武器，不僅能避免病從口入，更能有效減少病毒傳播的機會，在場新住民朋友紛紛點頭並牢記洗手七字訣，共同維護臺灣得來不易的防疫成果。

行政執行署朱良玉主任則提醒，許多毒品常以咖啡包、糖果等零食偽裝，外觀看起來幾乎與真品無異，稍有不慎即有可能誤用毒品。「笑氣」也是另一款容易被人忽視的危害物品，近期已發生多起青少年因不當吸食笑氣而癱瘓的新聞事件，笑氣也會強化憂鬱症、恐慌症等精神疾病，請大家勿輕易嘗試。

高雄市第一服務站主任徐志權表示，民眾如果想瞭解防疫知識及國際疫情更新狀況，可以搜尋衛生福利部疾病管制署官網(https://www.cdc.gov.tw)，或撥打1922免付費電話諮詢。

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