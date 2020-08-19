篩出確診者卻遭政風調查　侯友宜：應給予彰化衛生局肯定

記者羅婉庭／新北報導

彰化縣衛生局採檢無症狀者，意外發現十多歲自美返台少年確診新冠肺炎，卻遭衛福部政風處介入調查。新北市長侯友宜19日在防疫會議後受訪表示，彰化衛生局主動積極篩檢出無症狀確診者，找出問題關鍵點，這項積極作為可以理解與肯定，這次篩檢找出忽略的問題，就是他一直在提醒，希望中央重視「入境者一定要普篩」，再加上居家檢疫、自主健康管理。

▲新北市長侯友宜主持防疫會議。（圖／記者羅婉庭攝）

彰化衛生局對入境台灣居家檢疫第10天且無症狀者確突然檢驗，指揮官陳時中指示要政風調查，彰化藍綠立委都認為彰化縣衛生局謹慎小心並沒有錯，同樣為了防疫努力，中央出動政風調查地方是小題大作。

衛福部前健康署署長、也是抗SARS期間時任台北市衛生局局長的邱淑媞19日也在臉書轟「官場現形記」，讓主張不需篩檢的大官顏面無光，才會大動作調查。

對此，侯友宜說，彰化衛生局篩檢出無症狀確診者，是中央律定範圍外的對象，是否成為破口？若該個案居家檢疫結束後離開，帶著陽性到處趴趴走，會不會造成感染令人擔憂，因此，他再次呼籲中央針對入境者要全面普篩，再加上居家檢疫、自主健康3層保護，彰化這件事就證明入境者沒有全面普篩，會讓國人害怕。

侯友宜表示，他理解、肯定彰化衛生局的做為，讓中央知道全面普篩很重要，若國內篩檢量能不足沒辦法篩檢，他可以理解，但有量能應該全面普篩，彰化有這個案，其他縣市沒做篩檢也有這可能性，建議中央要全面篩檢。

侯友宜指出，彰化衛生局主動篩檢入境者，居家檢疫篩出個案，該個案8月入境沒有症狀，8月15日採檢卻出現陽性，令人想到到底有多少無症狀確診者，因為無篩檢而出去，是否造成零星感染、感染多少個人次。

國民黨也表示，彰化縣衛生局積極檢出境外移入的確診案例，但中央流行疫情指揮中心竟下令政風處調查，國民黨也強力聲援彰化衛生局，質疑中央疫情指揮中心在疫情持續延燒的當前，以政風調查的手法打擊積極檢疫的基層防疫士氣，相信民眾不會認同。此案例更凸顯疫情指揮中心擬開放一般旅館收檢疫旅客的作法，可能擴大防疫漏洞，絕不可行。

國民黨強調，昨日越南增加1例台灣移入確診，上海也通報1位自台入境病例，加上數天前馬來西亞一例確診個案感染源疑與台灣有關，以及先前的日本學生、泰國移工、比利時工程師等疑似在台染疫，都顯示台灣已有隱藏的社區感染病例，許多「感染源不明」的個案卻都不了了之，國民黨呼籲蔡政府應採取更積極的出入境普篩作為，不要讓全體台灣民眾暴露於危險之中。