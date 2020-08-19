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助陸生保留學籍、居留時效放寬　陸委會閉門會議兩結論

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▲▼內政委員會陳玉珍赴陸委會考察。（圖／記者屠惠剛攝）

▲內政委員會陳玉珍赴陸委會考察，與陸委會主委陳明通碰肘。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳政錄／台北報導

立法院內政委員會今就小明、團聚陸配及陸生返台議題，第二度考察陸委會，在陸委會主委陳明通鬆口，總統有特別指示「要讓他們（小明、陸生）來得及上學」後，國民黨籍立委陳玉珍也在受訪時，透露閉門會議內容，表示已和官員達成助陸生保留學籍、居留時效放寬兩項結論。

陳玉珍19日上午就政府「對六歲以上陸配子女（小明）、來台團聚陸配及陸生返台等時程規劃進度與內容」，安排立法院內政委員會赴陸委會考察，與陸委會、內部部、海基會官員進交流，惟現場只開放前30分鐘致詞，而後採閉門會議舉行。

▲國民黨立委陳玉珍與小明父母於群賢樓外抗議陸委會政策。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨立委陳玉珍考察陸委會前，與小明父母於群賢樓外抗議政府境管政策。（圖／記者林敬旻攝）

會後，陳玉珍在受訪時表示，除了陳明通主委鬆口，總統蔡英文指示爭取在暑假前，讓小明、陸生來得及回來上學外，現場也和陸委會、移民署官員達成兩項「比較具體的結論。」

她說，一是由於許多陸生、小明因疫情仍無法回台，即使開放還須先隔離14天，難趕上中小學八月底、大學九月初的開學，面對要不要繳費等問題，因此陸委會表示會行文溝通教育部，幫助這些受影響的學生保留學籍。

第二，原陸配和台灣人登記結婚後，可申請的團聚證來台，接著開始辦理依親居留、戶籍等，但現因疫情中斷恐影響居留計算時間，陸委會回答，會同移民署等部會，考量民法對於「不可抗力因素」可時效中斷的相關規定，先行中斷計算，讓民眾權益不受影響。

但陳玉珍也坦言，即使現在開放小明、陸生來台，對很多人來說也來不及完成隔離，並準時入學，但陸委會也表示，因為疫情一直在變化，會朝既有方向努力，但仍需視疫情動態調整。

至於是否在立院9月召開下一會期前，再次因同樣議題「再戰陸委會」，陳玉珍說，8月31日她還有一次任職召委，安排考察的機會，若問題還存在「我不排除會再去。」

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