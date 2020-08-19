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LIVE／越南、上海「台灣輸出」確診各+1　指揮中心14時說明

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記者陳詩璧／台北報導

台灣新冠肺炎疫情7天內新增6名境外移入確診個案，其中485例是美國返台探親的10多歲少年，沒有症狀在居家隔離期間，彰化縣衛生局採檢驗出他有陽性反應，將他安排住院治療，對此，指揮官陳時中下令要政風查辦，引發醫界、學界反彈，而越南和上海在24小時內，各有1起由台灣出發的確診個案，這2起案子，指揮中心發言人莊人祥表示，目前均尚未接到官方正式通知及身份資料，均已向相關單位聯繫取得進一步資料，如果有確診的話，下午將統一在記者會上說明。

▲0729疾管署指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心記者會，指揮官陳時中說明疫情變化。（圖／指揮中心提供）

請繼續往下閱讀...

國內近期持續出現境外移入確診個案，指揮中心呼籲，民眾自國外入境時如有不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員，並配合防疫措施；返國後應落實14天居家檢疫，期間如出現疑似症狀，請即聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。

此外，指揮中心也再次提醒，民眾出入人潮擁擠或密閉場所，如醫療院所、人口密集機構、大眾運輸場站或無法保持社交距離之車廂、賣場或市集、教育學習場所、休閒娛樂場所、宗教場所及活動時，請佩戴口罩，並養成勤洗手、咳嗽禮節等衛生習慣，以降低感染風險。

▲截至8月18日為止，全台確診個案為486例。（圖／指揮中心提供）

▲截至8月18日為止，全台確診個案為486例。（圖／指揮中心提供）

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