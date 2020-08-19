旅行業掀倒閉潮！觀光紓困金快見底　業者嘆「10月是關鍵」：恐無救命錢

▲疫情衝擊，觀光市場只剩國旅客人。（圖／記者李宜秦攝）

記者李宜秦／台北報導

新冠肺炎肆虐全球，今年上半年綜合旅行社共倒閉20家。今日利百加旅行社也傳出將歇業，加利利旅行社則是會進行縮編。旅行業者表示，疫情衝擊下，觀光發展基金幾乎見底，行政院紓困金也難以發放，到了10月後恐怕沒有紓困4.0，屆時將會有許多業者撐不下去而歇業。

有不具名旅行業者表示，利百加旅行社多做日本相關遊程，目前日本疫情嚴重，要迅速轉做國旅也有難度，倒閉是難免的。

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▲觀光紓困3.0即起已可申請。（圖／記者李宜秦攝）

創新旅行社董事長李奇嶽指出，疫情衝擊下，靠國人出國、旅客來台增加收益的觀光發展基金即將見底，紓困3.0已是交通部努力擠出經費發放，行政院預算相當緊縮，接著到了10月，恐怕也沒有餘力再執行紓困4.0。

李奇嶽認為，10月將是一個很大的關鍵，屆時將是一轉折點，沒了紓困金，旅遊業者只能縮編、裁員，大型辦公室搬到中型、小型辦公室搬到商務中心，最近許多旅行社已開始進駐商務中心，最終就會迎來倒閉潮。

李奇嶽表示，站在業者角度，當然希望政府能繼續幫忙，但若政府經費用罄，沒有辦法的時候，業者也得自己尋找其他生路。疫情結束今年恐怕是沒望了，希望疫苗能於明年第一季、第二季研發成功，否則旅遊業撐不住，必將慢慢萎縮。

▲旅行業者認為，10月後將有許多業者會退場。（圖／觀光局提供）

另一名不具名的旅遊業者表示，體質不好的業者就退場，在景氣較差時收攤，等到疫情結束、景氣復甦，再入場也沒關係，畢竟旅行業進場門檻低、經營門檻高，他直言「沒什麼企業不能倒，該退場就退場，政府能救多久？總不可能救你一輩子」。

交通部表示，是否推出紓困4.0，則須視第四季狀況而定。觀光局上週已宣布紓困3.0申請開跑，適用7到9月，分別補貼綜合、甲種旅行業、觀光旅館業、旅館業給予雇主薪資費用之4成補貼，最高2萬元，另針對導遊領隊人員，補貼生計費用負擔，每月1萬元，連續補貼3個月。