到望高寮看夜景…女大生回宿舍途中慘遭網友「車內強來」！她太害怕不敢睜眼

▲一名女大生跟網友看夜景卻遭性侵，一度不敢睜眼假裝休息，遭二度性侵後報警處理。（示意圖／取自Pakutaso）

記者戴若涵／台中報導

台中一名男子阿廣（化名）2019年載一名女大生小尹（化名）到望高寮看夜景，孰料，看完夜景時他見小尹閉眼休息，竟然伸手撫摸小尹的胸部、大腿，還指侵對方，不久後又二度性侵小尹，見小尹不斷掙扎，這才停手。法院審理後，依乘機性交罪判阿廣有期徒刑1年10月，緩刑3年，期間需付保護管束並提供60小時的義務勞務。

判決指出，阿廣與小尹是網友關係，2人2019年9月15日晚間相約到台中市南屯區望高寮景觀區觀賞夜景，賞完夜景後，阿廣載小尹回大學宿舍的途中，見對方閉眼休息，竟然伸手撫摸小尹的胸部、大腿，還將手伸入內褲指侵小尹。

小尹驚醒後，因為害怕不敢驚動阿廣，只好繼續假裝閉眼休息，等車輛開了40分鐘後才睜開眼睛。阿廣之後將車輛開到文心路上一處停車場，見小尹已經清醒，竟然撲向小尹再度伸出狼爪，見小尹不斷反抗才停手。事後小尹決定報警處理，並前往醫院驗傷採證，整起事件才因此曝光！

擔任超商店員的阿廣事後坦承犯案，台中地方法院認為，阿廣與小尹只是認識不久的網友關係，竟趁對方昏睡不能抗拒時性侵小尹，造成對方身心受到嚴重創傷，審酌他以與對方達成調解，小尹也同意給予阿廣緩刑。

法院最後依照乘機性交罪判他有期徒刑1年6月，另依強制性交罪判他有期徒刑1年8月，應執行有期徒刑1年10月，給予緩刑3年，期間父保護管束，並應向指定公益機構或團體提供60小時的義務勞務，全案仍可上訴。

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