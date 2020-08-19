逛市場大狗爆衝！老太太「狗繩絆倒」騰空重摔亡...驚險畫面曝：女孩淡定走了

記者蔡儀潔／綜合報導

好好站在路上也遭來橫禍！廣東佛山一名88歲的麥姓老太太17日在集市上，突然2條追逐的狗飛快竄出，其中一條狗的狗繩將她絆倒重摔在地上，而牽繩的12歲羅姓少女返回現場後，又奔跑著逃離現場，老人經送醫搶救無效去世。此事迅速發酵，並登上微博熱搜。

▲白色大狗飛速跑來。（圖／翻攝自七環視頻）

監視器畫面顯示，17日17時17分許，一名女子在街上遛一隻白色毛髮的狗，隨後白狗看見另一隻無人牽引的狗，隨即奔跑追逐，女子拉不住；數秒後，兩隻狗在追逐中，白狗所掛的牽引繩將一名白髮老人絆倒在地；女子跑來，將自己的白狗呼喚回來身邊後，轉頭離開。

「老人被狗繩絆倒摔地後身亡」一事這兩天在微博掀起熱議，閱讀量達13.2億。部分人斥責，「這女的跑的比狗還快」、「看到那個女的連看老人一眼都不看，人性呢？？」、「媽呀，我看得毛骨悚然了都……養狗不管狗，就是狗養狗！」、「臥槽這麼直面摔下去 年輕人也遭不住啊」。

▲老人重摔在地。（圖／翻攝自七環視頻）

廣東佛山杏壇鎮人民政府18日晚通報，經調查，羅水村民羅某（女，12歲）把另一村民羅某拴養在家門口的狗牽出來玩，途徑羅水市場時，狗隻掙脫約束繩，在奔跑過程中，狗繩意外將本村村民麥某（女，88歲）絆倒，導致麥某受傷，經送醫院救治無效死亡。

通報初步判斷該事件為意外事件，目前該事件的善後工作正有序開展。下階段，杏壇鎮相關部門及各村（居）將進一步加強養犬管理工作，並強化宣傳教育。

▲老太太最終不治身亡。（圖／翻攝自七環視頻）

通報發佈後，網友紛紛討論事故擔責的問題，「 狗主人無辜，女孩全責」、「我覺得應該不是狗主人的責任，她有牽引繩，是帶狗出來的這個女孩子的責任啊」、「坑死了狗主人這下，哎。老人真可憐」、「重點是 這小女孩跑回去還照樣不牽繩」、「無語子，不但偷狗，看到老人倒地就直接走了，必須負全責」。

據《澎湃新聞》報導，多名律師指出，本案系一宗民事侵權案件。有律師認為，本案中牽狗女孩需承擔全部侵權責任，狗的約束繩若是被擅自解開，狗主人不承擔民事賠償責任。也有律師認為，作為動物飼養人，狗主人應承擔無過錯責任，即無論是否有過失，所養的動物造成他人損害，動物飼養者（即狗主人）均需承擔責任。

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