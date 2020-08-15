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森下仁丹台灣總代理姐妹傳承父親事業！10年幫老品牌開拓新通路

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▲森下仁丹總代理姐妹。（圖／女子學）

▲（圖／艾葳精品婚紗）

傳承，代表著一份初衷的延續；延續，代表著一份理念的傳承。從字面上來看，「傳承」與「延續」有種難以言喻的精神，不單單只是「接棒」那麼簡單，而是將涵蓋其中的內容、寓意，得以被長久保存的珍貴概念。

森下仁丹台灣總代理電商營運總監王羽涵 Iris，偕同姐姐王佳芸 Angel，參與森下仁丹事業已逾 10 年，期間拓增通路、設定營收、規劃行銷，跨過一道道挑戰和關卡。姐妹倆相信，不管是過去家家必備的銀粒仁丹，或是現今符合市場需求的森下仁丹晶球益生菌，對品牌、代理商甚至產品本身，某種程度而言也扮演著「傳遞」的使命。

品牌再加溫，努力拓展通路增加曝光

▲森下仁丹總代理姐妹。（圖／女子學）

▲Iris（左）、Angel（右）說起與仁丹的機緣，來自父親 20 幾年前建立的橋梁。（圖／艾葳精品婚紗）

時間回到 27 年前，由 Angel、Iris 父親王錦木創立的盛德竹集團，率先開啟了與日本森下仁丹品牌的代理機緣，合作期間雙方以「互助」、「互重」、「互敬」的態度相互交流，共同為台灣的銷售市場定下基礎。

然而，隨著市場異動日漸攀升，10 年前王錦木決定將森下仁丹的觸角從傳統通路往新通路發展，便交由兩個女兒全權負責。起初先由 Angel 獨挑大梁，半年後 Iris 相繼加入，期望用「新世代」的觀點，開創多元的發展可能。姐妹倆坦言，初期不管是面對內部的人才培訓、企業經營，或者外部的銷售訂定、品牌及通路發展，幾乎都是從 0 開始摸索，抱持著「不會就學」的執行力，一步一腳印走到今天。

▲森下仁丹總代理姐妹。（圖／女子學）

▲日文系出身的 Iris，曾於廣告公司擔任設計。於仁丹品牌經營主要負責原廠資料彙整以及電商的規劃和發展。（圖／艾葳精品婚紗）

Iris 說，過去父親經營的通路主要以傳統通路為主，但是有感於時代變遷以及消費型態快速轉變，除了保持原有的經銷商模式、努力耕耘其他通路外，並透過生技展和各方資源牽線，發展廣播、實體和電商等 10 幾個通路，使森下仁丹品牌被更多消費者看見。

善加運用品牌資源，於電商圈創下佳績

▲森下仁丹總代理姐妹。（圖／女子學）

▲比起 Iris，Angel 的角色比較偏企業管理與大方向的決策面。（圖／艾葳精品婚紗）

因應著網路時代的普及，近幾年 Angel 和 Iris 積極灌溉電商市場，每年維持20%以上的成長率。要在變化多端電商端操作，除了要時時關注市場動態，學習相關軟件之外，Angel 認為品牌和商品本身是否「給力」，也是在一片紅海脫穎而出的關鍵。

▲森下仁丹總代理姐妹。（圖／女子學）

▲銀粒仁丹（圖左）是許多家庭早期的回憶，轉型為晶球益生菌（圖右）後，對消費者而言仍有一定的信任度。（圖／艾葳精品婚紗）

在日本，森下仁丹早已深植人心，百年來對於產品的開發、品質及有效性的堅持，讓晶球益生菌在日本益生菌市場上連續 23 年市占率第一。早期台灣人對於仁丹的共同記憶，多半來自 50、60 年代紅遍大街小巷的銀粒仁丹，近幾年姐妹倆運用大家對銀粒仁丹深刻的記憶點，以及產品力自然產生的好口碑聲浪推動，讓更多人接觸晶球益生菌，進而擴散台灣新一代仁丹的愛用者。

此外，日本人對品質的管控及堅持以及負責任的態度，是全世界有目共睹的，因此每當台灣代理端有任何問題或疑慮，他們都會謹慎處理、給予最恰當的回應，這部分不僅使 Angel 和 Iris 感到格外安心，也在無形中建立起台灣消費者對仁丹品牌的信任度。

重視客戶聲音，站在關心的角度對待消費者

▲森下仁丹總代理姐妹。（圖／女子學）

▲對於森下仁丹的品牌精神，姐妹倆一直以尊敬的心情來看待。（圖／艾葳精品婚紗）

或許是遺傳到父親骨子裡的謹慎與熱忱，又或者是受日本仁丹百年企業的洗禮，Iris 表示公司非常注重消費者的回饋，因此在客服訓練這塊相當嚴格，從基本的應對態度，到詳盡諮詢客戶的食用習慣，並提供正確的衛教資訊，都是身為仁丹品牌客服必備的 Sense。

▲森下仁丹總代理姐妹。（圖／女子學）

▲面對員工，Angel 和 Iris 會視不同狀況給予最恰當的資源或協助，讓團隊得以成長茁壯。（圖／艾葳精品婚紗）

Angel 分享，員工是公司最重要的夥伴，除了依職能做在職培訓之外，和員工保持密切的溝通，凝聚團隊的合作默契與向心力是很重要的一環。團隊有了共同的語言及信念，在對外客服時，消費者就會得到有溫度且專業的關懷。客服培訓時，會以事先培訓加上「實際演練」的方式，因為清楚了解客人確切的狀況，才能提供最適切的答覆。Iris 補充，販售保健食品有許多限制規範，藉由消費者的提問，不管是針對產品本身或專業的層面，對仁丹在台灣的推廣，都是十分寶貴的意見與重要的數據參考。

穩中求變，串聯線上活動喚醒大眾回憶

▲森下仁丹總代理姐妹。（圖／女子學）

▲Iris 期望，透過《台灣仁丹地圖》能夠串起大家對仁丹的印象。（圖／艾葳精品婚紗）

對於仁丹品牌未來於台灣的發展，Angel 與 Iris 不禁感嘆世代的更迭，正因仁丹為老品牌，倘若不持續擴大知名度、搭配行銷宣傳，很快就會被市場遺忘。為了拉起新舊世代的連結，公司特別舉辦了《台灣仁丹地圖》線上活動，讓消費者在生活中發掘「仁丹小物」，並拍照上傳與其他讀者互動，即可有機會獲得台灣限定版的週邊，第一波已有相當程度的迴響。

姐妹倆笑說，兩人做事始終為「穩中求變」的原則，未來除了讓原有的事業能持續走在規律的軌道之外，也導入「定期配」的商業模式，讓消費者能持續使用到品質可靠的優質產品，並藉由這些基底穩固資源的串接，加強品牌與行銷面的力道。

縱觀 Angel、Iris 的經營之道，有部分來自父親的理念、有部分屬於日本職人的認真精神、有部分則是兩人不放棄的勇氣。相信，只要持續站在對的角度做對的事情，她們絕對能讓仁丹品牌在台灣邁向另一個里程碑！

延伸閱讀：

代代相傳的處事之道！盛德竹集團代理日本森下仁丹 26 年的成功法則：「『誠信、誠意』是絕對的關鍵」

永不停歇的延續與傳承！揭開 4 大重點，一窺日本百年企業成功的秘辛

※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

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