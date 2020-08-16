貼心弟暑假幫爸送貨！「彎腰搬箱子」網讚爆　他憶童年：玩水鴛鴦炸糞坑

▲貼心的弟弟彎下腰搬著箱子。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

記者施怡妏／綜合報導

暑假期間許多小朋友多半會在家打電動，或是跟朋友出去吃喝玩樂。一名網友日前在路上看到溫暖畫面，貼心的弟弟手上搬著箱子，跟著爸爸一起去送貨，讓原PO回憶起以前暑假的生活，當時都在「抓魚、抓蝦、水鴛鴦炸糞坑，連家裡馬桶都被我打破過」。

原PO在臉書「爆廢公社二館」發文，在馬路上看到小孩在幫忙爸爸搬貨，照片中小男孩看起來只有13、14歲大，彎下腰搬著箱子，跟在爸爸身上一起到處送貨。如此懂事貼心的行為讓原PO讚嘆，「暑假同學都在傳說對決（知名網遊），這孩子居然願意陪著爸爸送貨」，意外讓他想起當年暑假的生活，「我都在抓魚、抓蝦、水鴛鴦炸糞坑，連家裡馬桶都被我打破過」，也好奇詢問其他網友，「還記得以前暑假都怎麼弄嗎？」

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▲弟弟跟著爸爸一起四處送貨。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

貼文一出後，許多網友大讚弟弟的乖巧懂事，「很棒的孩子，還會幫家人分擔工作」、「是個好孩子」、「好棒的孩子，還能跟爸爸一起培養感情」、「我覺得這樣很好，能夠讓小孩子知道爸爸平常的工作都是在做什麼，總比在家裡耍廢好吧，以後長大這也是一種回憶」、「不迷戀線上遊戲，能幫家裡做事，這小孩會有前途的」。

也有許多網友分享自己的暑假生活，「控窯、偷釣魚、玩BB槍」、「耍廢到最後一天，才開始努力寫暑假作業」、「整天腳踏車騎著到處跑，釣魚、抓蟬、偷西瓜」、「在家被貨車皮帶抽 」、「滿田間亂跑，控窯、釣青蛙、打球！現在的孩子根本不知道那些是什麼了」、「炸別人種的高麗菜 」、「湯姆熊打到爽，網咖去到警察來才閃」。

其中也有網友會幫忙家人分擔工作，「我童年暑假寒假也每天早上6點起床，跟著我爸上班」、「 以前暑假陪我爸去出車，我爸是長途司機，陪他去搬飼料」、「陪我爸去工地搬水泥，田裡挖地瓜，去海邊控窯 」、「我家務農，暑假都要上山幫忙 」、「從小四開始，幾乎寒暑假都在阿姨的自助餐店幫忙」。