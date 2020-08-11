好市多防蚊液神炸！小孩露營一噴…效果超驚人　媽媽們推爆：再沒被叮過

▲之前小孩的腿上被叮了7、8個包，用防蚊液後半個包都沒有。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

網搜小組／鄺郁庭報導

美式賣場好市多（Costco）隱藏許多高CP值商品，讓人喜歡在賣場裡挖寶，連夏季大事「防蚊」都做得到，讓媽媽忍不住貼文分享好物。一名女網友在臉書發文，說她7月買了一款防蚊液，幾次露營都給小孩噴，沒想到孩子的腿真的安然無恙、甚至半個包都沒有。貼文一出，就有其他媽媽附和，大誇這罐真的好用。

這位媽咪在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》貼文，「這款防蚊液要推一下，從7月買來用後，幾次露營三兄妹的腳都安然無恙！不然之前哥的腳老是招蚊子叮。」只見原PO買的防蚊液是「Skin Technology」的牌子，只有好市多線上購物買得到，一瓶120毫升、一組2入1359元，等於一瓶就要680元。

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▲媽媽們大推好市多的防蚊液。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

雖然價格不算便宜，但留言處就有很多家長們也大推，「這款非常好用，紫色是寶寶用的，綠色是2歲後可以用的」、「我跟我女兒都是容易被叮的體質，朋友介紹我買這牌綠色包裝的，再也沒被叮過，重點是長效型，噴一次防護可長達8小時，推」、「這牌子真的超好用，連小黑蚊都可以抵擋。」