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好市多夯精油皂！他一洗見「芹菜紫菜湯」：懷疑自己的鼻子

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▲▼ 。（圖／翻攝自臉書社團／好市多商品經驗老實說）

▲網友在臉書發文。（圖／翻攝自臉書社團／好市多商品經驗老實說）

記者崔子柔／綜合報導

好市多先前上市的「植物精油香皂」頗受民眾歡迎，但一名男網友在洗的時候一直覺得聞到「芹菜紫菜湯」的味道，便分享到網路上，得到4千多人湧入按讚，但也不少人覺得味道其實很清新，適合夏天使用。

原PO日前在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」發文表示，今天是第一次使用澳洲植物精油香皂，「接近鼻子聞是挺香的，但實際洗的時候，有種加了芹菜的紫菜湯的味道」，原本不相信自己的鼻子，就立刻將身上的泡沫沖掉，再次上皂洗一次，「恩⋯芹菜紫菜湯無誤！」

請繼續往下閱讀...

▲▼ 。（圖／翻攝自臉書社團／好市多商品經驗老實說）

▲網友被原PO的形容逗樂。（圖／翻攝自臉書社團／好市多商品經驗老實說）

貼文一出已經吸引將近5千人按讚，不少網友開玩笑說「那就推香菇貢丸湯抹兩下此皂，色香味俱全，在加入大量香菜」、「芹菜跟紫菜都是大愛，下次去好市多會買」、「什麼！你竟然拿料理包洗手！」、「所以有在浴缸放魚丸貢丸胡椒粉嗎」。

但也有人覺得這味道其實不錯，「覺得像檸檬香茅味，個人覺得還不錯聞」、「夏天洗綠色很讚，冬天洗白色滋潤，連老人都誇」、「我喜歡這個綠色的！！很像香茅或馬鞭草耶」、「綠色香茅大熱天洗感覺舒爽，家人超愛」。

▲▼ 。（圖／翻攝自臉書社團／好市多商品經驗老實說）

▲▼也有許多人替這塊香皂平反。（圖／翻攝自臉書社團／好市多商品經驗老實說）

▲▼ 。（圖／翻攝自臉書社團／好市多商品經驗老實說）

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