捷克參議長將率90人訪台　外交部次長：若採隔離「人家都不會來了」

▲外交部次長曾厚仁出席中華民國與捷克國會友好聯誼會成立大會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

捷克參議長維特齊與捷克布拉格市長賀瑞普等人將在8月底率團訪問台灣，並於9月1日赴立法院議場演說，防疫措施備受關注。外交部次長曾厚仁17日受訪時表示，所有防疫規定嚴格執行，包括所有活動採實名制，準備接待的人幾乎以「人盯人」戰術來安排，他直言，如果要採取隔離，「人家都不會來了。」

國民黨立委萬美玲17日在立法院成立「中華民國與捷克國會友好聯誼會」，盼台捷雙邊在各領域有更多合作。立法院秘書長林志嘉表示，立法院長游錫堃已邀請維特齊9月1日在立法院議場演說，因此本週三將召集朝野協商，邀請朝野立委當天都能到場共襄盛舉。

與會的曾厚仁會後受訪時被問到參訪相關規劃，他表示外交部都在積極準備中，每天都有在跟捷克聯繫，目前還沒定案，請大家拭目以待。

捷克訪問團將多達90人包機來台，針對是否會採隔離措施，曾厚仁表示，目前還在繼續跟指揮中心協調聯繫，會做到防疫上最好準備，他直言，隔離的話「人家都不會來了」，會想出最有效率的方式，既能防疫又能達到訪問的效果。

曾厚仁強調，所有防疫規定嚴格執行，包括動線規劃、所有活動採實名制，此外，準備接待的人幾乎是以「人盯人」戰術來安排，比一般的訪問複雜很多。