▲環團指出，近日漁民頻繁發現風場附近海域有台灣白海豚活動蹤跡。（圖／漁民提供）



記者許展溢／台北報導

環保團體今（17日）急發聲明表示，得知達德允能公司，預計將在雲林外海「雲林離岸風力發電開發計畫」風場場域，進行風機打樁施工工程，但近日漁民頻繁發現風場附近海域有台灣白海豚活動蹤跡，要求能源局、漁業署和環保署趕快出面協調爭議。

雲林縣近沿海作業漁船協進會、環境權保障基金會、台灣蠻野心足生態協會和台灣媽祖魚保育聯盟共同指出，此案依據環境影響說明書、環評審查結論，允能公司應積極與漁民溝通協調施工期間影響，以及做好對台灣白海豚保護措施。

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環團提到業者上星期剛回應漁民訴求綠能、漁產、生態應兼顧，與漁民目標一致，未來仍會持續開啟有效溝通，但現在卻未與漁民達成施工作業協調，確保漁民捕撈作業安全，就馬上要進行對漁業及白海豚生態影響甚重的打樁施工工程，喊話允能在風場與漁場重疊爭議未協調達成共識前應先停工進行溝通。

▲▼雲林離岸風場「出現白海豚」！環團急發聲明：先停工溝通。（圖／漁民提供）



環團表示，本件雲林風場與漁場重疊，造成漁民捕撈作業之工作風險，更讓漁民無法從事捕撈作業，經濟部能源局及農委會漁業署應積極出面協調紛爭，以確保漁民在開發單位施工期間所造成之權益影響及捕撈作業安全。環保署也應派員監督開發單位是否切實執行環說書之內容。

最後，環團也呼籲海委會針對漁民在雲林風場附近發現台灣白海豚蹤跡，以及其打樁造成之水下噪音是否超出環評承諾之噪音值，派相關單位進行現場監測，確保開發單位無造成騷擾騷擾台灣白海豚的行為。