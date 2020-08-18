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安倍緊急就醫後「盛傳24日請辭」　暫定麻生太郎接任首相

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▲▼日本首相安倍晉三。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本首相安倍晉三傳出身體狀況欠佳，可能在24日宣布請辭。（圖／達志影像／美聯社）

記者林彥臣／綜合報導

日本首相安倍晉三17日遭到日媒直擊，座車駛入東京慶應大學附設醫院，接受了7.5小時的檢查才離開，而且8月初也被周刊爆料在官邸吐血，讓外界對於首相的健康狀況產生疑慮，如今政界更盛傳，安倍將在24日請辭首相，暫定由副首相麻生太郎接任。

日本新聞網站J-CAST引述政治評論家有馬晴海消息指出，有傳言安倍將在24日請辭，暫定麻生接任首相。最近多名與安倍晉三進行單獨會面的官員都曾擔憂表示，「首相看起來好像很累。」

日本副首相麻生太郎。(圖/達志影像/美聯社)

▲政界盛傳，暫定副首相麻生太郎接任首相。(圖/達志影像/美聯社)

日媒《週刊FLASH》4日爆料指出，近日因為暴雨災情，加上新冠肺炎疫情遲遲未解，讓安倍晉三「過度勞累」，上個月6日（7月6日）更直接在永田町的首相官邸辦公室內吐血。

官房長官菅義偉當天就出面回應《週刊FLASH》爆料，否認安倍在7月6日吐血的消息，並強調，「我已經連續幾天都和首相見面，（首相）只專注於工作，沒有任何問題。」

安倍在2007年第一次擔任首相任內，就患有「潰瘍性大腸炎」的問題，在2015年周刊也曾爆料安倍身體狀況欠佳，當時有傳言指出，安倍在東京都內一家酒店與自民黨議員用餐時，突然感到不舒服馬上衝進廁所吐出鮮血。由於「潰瘍性大腸炎」的患者，不能承受太大的壓力，所以每當面臨國家情勢緊張，或是安倍長時間未公開露面，就會傳出健康欠佳的消息。

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