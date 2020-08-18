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美軍報告曝！北韓有「60枚核彈」　還是全球第三大化武國…估存5千噸

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▲▼北韓,金正恩,試射導彈,核武,彈道導彈（圖／路透）

▲美軍報告指出目前平壤存有60枚核彈頭。（圖／路透 ）

記者張方瑀／編譯

美國軍方最新的《北韓戰術》（North Korean tactics）報告指出，目前平壤存有60枚核彈頭，以及5000噸的化學武器，儲備量為全球第三大。另外，核彈數量更有可能在今年底達到100枚。

根據《韓聯社》報導，美國陸軍司令部上個月發表最新《北韓戰術》報告指出，「北韓核彈估計在20至60枚之間，平壤當局每年有能力製造至少6枚核彈，數量更有可能在今年底達到100枚。」報告提到，北韓領導人金正恩認為，擁有核武可以避免其他國家造成北韓政權轉移，尤其不想步入利比亞前總統格達費（Muammar Gaddafi）的後塵。

除此之外，平壤可能擁有大約20種不同類型，總量達2500至5000噸的化學武器，這也讓該國成為全球第三大化學武器擁有國，使用的可能性極高。這些化武可以安裝在導彈上，可能用來對付南韓、美國與日本；報告提到，只要1公斤的炭疽病化武，就能夠殺死至少5萬名首爾市民。

2019年2月在越南河內舉行的川金會結束後，美國與北韓的核武談判陷入停滯，報告分析，金正恩不可能放棄核武，以穩固其政權。

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