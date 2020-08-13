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核一二廠除役後北海岸推「公民電廠」　實現綠電選擇權

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▲▼核電除役綠能新願景 金山公民電廠成教育基地。（圖／綠色公民行動聯盟協會提供）

▲環團舉行「核電除役綠能新願景」記者會。（圖／綠色公民行動聯盟協會提供）

記者許展溢／台北報導

核一二廠將分別在2019與2023年陸續除役，環保團體今（13日）提出，告別核電後的下一步，北海岸該「核去何從」問題。北海岸反核行動聯盟與台灣綠能公益發展協會共同發起「陽光海岸、綠益創生」綠能公益計畫，希望核電除役之後，能在北海岸持續推動能源轉型。

北海岸反核行動聯盟執行長郭慶霖表示，北海岸有著山海豐富的環境與風景，也有著珍貴的人文特色，但過去經濟發展其實建構在邊陲聚落的犧牲，居民只能默默承受核電與核廢料帶來的污染與風險，如今雖然核電開始陸續除役，然而也因此發現國家在核廢處置法令並不周全、核廢料至今仍沒有最終處置場，未來北海岸的核廢料到底要去哪裡，依然需要各界關注。

請繼續往下閱讀...

台灣綠能公益發展協會理事長，也是陽光伏特家共同創辦人陳惠萍說，陽光伏特家是台灣第一個也是規模最大的公民電廠平台，截至2020年，已經帶動超過兩萬位民眾參與，成為推動台灣能源轉型的一份子。「陽光海岸、綠益創生」是首次結合綠能發展與地方創生的公民電廠計畫，採用「公民電廠」與「公益電廠」的雙重參與模式。

▲▼核電除役綠能新願景 金山公民電廠成教育基地。（圖／綠色公民行動聯盟協會提供）

▲王淑音說，如何扶持社區走出核廢料陰影，及確保未來核廢料監督是關注重點。（圖／綠色公民行動聯盟協會提供）

陳惠萍接著說，「公民電廠模式」下，民眾可以購買一片太陽能板（金額18705元），實現綠電選擇權。此外，還可以採取「綠能公益模式」捐贈太陽能板，將未來產生的綠色收益回饋北海岸在地團體，獲得守護綠色家園的永續力量。

皇后鎮森林團隊代表郭冠雄指出，皇后鎮森林位於核一、核二廠中間，鄰近核電廠區，透過建置屋頂光電將可化身能源教育基地，積極推廣綠能理念。而除帶動自然體驗旅遊外，更能將資源回饋鄉里，金山區位處濱海鄉鎮，面臨人口老化、青壯年人口外移與世代斷層的問題，弱勢兒童因家庭結構處於教育資源不平等的困境。

▲▼核電除役綠能新願景 金山公民電廠成教育基地。（圖／綠色公民行動聯盟協會提供）

▲陳惠萍說，陽光伏特家是台灣第一個公民電廠平台，已帶動超過兩萬位民眾參與。（圖／綠色公民行動聯盟協會提供）

文化大學副校長王淑音提到，近年隨著北海岸核電廠相繼除役，如何扶持在地社區走出核廢料陰影，並使其具備能源意識以確保未來的核廢料監督是其關注重點，同時文化大學是全台唯一榮獲國家永續發展獎的大學院校，也與新北市智慧綠能社區合作社簽約，提供大賢、大莊兩座場館屋頂，成為台灣第一個建立社區型公民電廠的大學。

綠色公民行動聯盟秘書長崔愫欣表示，希望核電除役後持續在北海岸推動能源新願景，公民電廠能創造環保團體、地方組織、在地企業、綠能廠商多方合作的火花，也是公民電廠特有的公益性。環團說明，此計畫從7月發動募資以來，至今已達第一階段成案，明年將可正式啟用，除能源轉型的指標意義外，更結合多方關心北海岸發展的單位，透過綠能公益模式串連多元行動者，集結公益、環保、社區與企業之力，參與能源轉型運動。
 

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