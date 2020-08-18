華爾街日報社論：川普與拜登應表明對台立場

▲美國現任總統川普（右）及美國前副總統拜登（左）。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社紐約18日綜合外電報導

美國將於11月3日總統大選投票，尋求連任的共和黨籍總統川普可望對上代表民主黨的前副總統拜登。華爾街日報社論指出，美國對台承諾應為競選議題，參選人應表明對台灣的看法。

華爾街日報以「川普、拜登及台灣」（Trump, Biden and Taiwan）為題發表社論，文中稱中共對香港的壓制令人益發擔憂，北京的強硬派人士更將台灣視為下一個目標。有鑑未來4年美中可能為台灣議題攤牌，美國對台灣承諾的本質，不應只是這次美國大選順帶一提的競選議題。

▲華爾街日報以「川普、拜登及台灣」（Trump, Biden and Taiwan）為題發表社論。（圖／路透社）

台灣在美國亞太盟友的重要性一直眾所周知。若美國放任台北受北京控制，像是越南等國就會因質疑美國的承諾，而更靠向中國。若北京能挖走日本等美國長期盟友，中共就很可能成為區域霸權。

社論指出，不只傳統上的大戰略，現在台灣還因傑出的科技能力而別具重要性；總部設於台灣的晶圓代工廠台積電是全球半導體製造商龍頭，且正在鞏固其全球領導地位。台積電今夏股價大漲，美商英特爾（Intel）近日則宣布可能會退出晶片製造市場。

這使得台灣將夾在美中科技競爭中間。中國目標是成為全球高科技產品的領導者，也依賴台積電製造的晶片；與此同時，美國也向台積電招手，台積電5月宣布將在美國亞利桑那州設廠。然而，美國的制裁卻使中國華為不可能向台積電購買晶片。

▲台積電5月宣布將在美國亞利桑那州設廠。（圖／達志影像／美聯社）

政治學家艾利森（Graham Allison）也推測，北京可能將科技競爭視為使用武力來控制台灣及其旗艦企業的理由。

就美國政治而言，中國加強在台周邊軍事演習，製造壓迫或甚至某種程度的攻擊等，都是下任美國總統可能得面對的國安危機。

川普政府已同意出售前總統歐巴馬（Barack Obama）任內不願售台的F-16戰機，也在考慮出售無人機、飛彈等武器裝備給台灣。近日美國衛生部長艾薩（Alex Azar）訪台更展現美國對台灣的支持。但川普以交易的方式對待盟友，會讓部分台灣人感到擔心，像是他威脅要減少駐韓美軍等，都可能讓北京行徑更加大膽。

▲川普政府已同意出售前總統歐巴馬（Barack Obama）任內不願售台的F-16戰機。（圖／達志影像／美聯社）

另一方面，若拜登勝選，一個可能會有成效的作法是重新協商加入「跨太平洋夥伴協定」（Trans-Pacific Partnership, TPP），強化美國與盟友的關係，也為台灣的加入開路。中國並非TPP成員，但川普先前卻選擇退出TPP。

不過，拜登是否會回到歐巴馬時期與台灣保持較遠離的關係、以免冒犯北京的作法又是另一問題。2001年，拜登曾斥責前美國總統小布希（George W. Bush）表示若台灣被攻擊，美國將防衛台灣的說法。但隨著北京作為日趨激進，美國菁英對中國的看法也隨之轉變。

歐巴馬任內擔任過美國國防部政策次長的佛洛諾伊（Michele Flournoy）近日撰文，點出美國在西太平洋地區維持強大威懾的必要性。若拜登勝選，佛洛諾伊是國防部長的有力人選。

社論呼籲美國總統參選人應要說明對台灣的看法。台灣是兩強對抗的中心，美國選民有權知道下任總統將如何處理這項議題。

▼若拜登勝選，一個可能會有成效的作法是重新協商加入「跨太平洋夥伴協定」。（圖／路透）