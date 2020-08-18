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金門遊遭丟包太武山！她曝「30人苦等遊覽車2hrs」…領隊竟喊：他們硬要出團

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記者林名揚、陳韻如／金門報導

暑假是出國旺季，而今年因為疫情影響，各離島成了偽出國的首選，但也因此爆發不少旅遊糾紛。一團約30名旅客的3天2夜旅行團到金門遊玩，但卻遭丟包知名景點太武山下，一群人呆坐在山下苦等2個多小時卻一直沒有遊覽車可以搭，誇張的是，負責帶團的導遊事後還推托責任喊，「是遊客硬要出團」，讓人相當傻眼。

▲▼金門旅遊被丟包，領隊竟喊，「他們硬要出團」。（圖／記者林名揚翻攝）

▲金門旅遊被丟包，一行人呆坐在太武山下苦等2小時，還等不到遊覽車。（圖／記者林名揚翻攝）

據了解，這一團旅行團一共約有30名遊客，18日一早到知名景點太武山遊玩，但沒想到，當一行人爬完山下山後，卻遲遲沒有遊覽車可搭，讓旅客相當傻眼，直到最，台灣領隊才找來一輛9人座小巴，分批將旅客載到餐廳吃午餐。

▲▼金門旅遊被丟包，領隊竟喊，「他們硬要出團」。（圖／記者林名揚翻攝）

此外，該團在出團前就已發生誇張情形，其中成員表示，這趟旅程早在1個多院前就委託旅行社處理，沒想到到出發前2天，旅行社竟打電話通知因故無法出團，要旅客延後兩天出團，因不少人都已把假請好，「怎麼能說延就延」。

該旅行團成員提到，此事之後又接獲旅行社回覆可順利出團，但沒想到卻是惡夢的開端，而誇張的是，對於行程出現如此誇張的問題，旅行社領隊竟還推拖表示，「是旅客硬要出遊」，也讓旅客相當傻眼。

▲▼金門旅遊被丟包，領隊竟喊，「他們硬要出團」。（圖／記者林名揚翻攝）

▲旅客苦等了2個小時後，台灣領隊才找來一輛9人座小巴，分批將旅客載到餐廳吃午餐。（圖／記者林名揚翻攝）

對此，金門縣政府觀光處回應，旅行社的行為，已重創金門的觀光形象，也大力譴責不肖業者以低價團吸引旅客，卻未能妥善安排行程，造成遊客敗興而歸，未來也將協助旅客向有關單位申訴。

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