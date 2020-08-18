台中男硬上國中妹…完事爬上床再戰女友！轉身秀影片跩嗆她男友：我上了她

▲台中男性侵國中少女，還拍下影片給她男友看，法官判刑1年。（示意圖／pixabay）

記者陳韻如／台中報導

男子阿維（化名）與女友及一名國二中輟少女小婷（化名）相約飲酒過夜，竟趁著小婷熟睡時性侵得逞，還拍下影片，完事後再跑到床上與女友嘿咻，且事後還將拍下的影片給小婷男友觀看，行徑相當誇張。直到中市府教育局學生諮商輔導中心的輔導員尋獲小婷，全案才因此曝光，而法官最後判阿維1年徒刑。

判決書指出，阿維2017年間因雇用員工阿哲（化名）而認識小婷，且也知道小婷是國中二年級學生，而小婷偶爾會到阿維住處與他女友聊天喝酒，有時也會在他家打地鋪過夜。

然而，小婷2018年1月11日晚間再度在阿維家過夜時，阿維竟爬下床性侵打地鋪的小婷，甚至還拍下影片，而完事後，阿維又爬上床與女友嘿咻。由於小婷是中輟生，經台中市政府教育局學生諮商輔導中心的輔導員尋獲她後，整起案件才因此曝光。

不過，阿維到庭後矢口否認性侵，辯稱影片中的女子並非小婷，當時自己是跟女友當著小婷的面嘿咻，但他並未對小婷下手，只記得當時醒來時小婷是裸體的。對此，小婷則表示，會裸體是因遭阿維扒光衣服，而當時阿維掀開她被子後，就把她腳扳開，接著不顧反抗性侵得逞。

此外，阿哲也出面證稱，阿維事後秀出影片給他看，還告訴他，自己上了小婷，而雖然影片中女子並未露臉，但他看到身材就知道是小婷，且小婷還一直喊著他的名字。

法官事後勘驗影片內容，發現並沒有小婷所稱，阿維不顧她反抗性侵。但因小婷未成年，而阿維卻仍為了滿足一己私慾與她發生關係，事後還狡辯否認，法官因此依妨害性自主罪判他1年徒刑。全案可上訴。

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