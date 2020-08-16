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暑假無照屁孩出沒　三峽警、監「台七乙大執法」2小時取締23件違規

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記者陳豐德／新北報導

暑假期間無照、改車屁孩亂竄！三峽警分局為維護台七乙線行車安全，15日由交通組組長親自帶領10名警力及監理單位4人，在台七乙線7.9公里處實施威力聯合大稽查，短短2小時共取締告發無照扣車、無照駕駛、牌照註銷及未戴安全帽等23件，用罰單讓屁孩們學個教訓。

▲▼三峽警方與監理所執行聯合稽查，2小時內開出23張違規罰單。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲三峽警方與監理所執行聯合稽查，2小時內開出23張違規罰單。（圖／記者陳豐德翻攝，下同）

此次聯合大稽查查獲多名無照駕駛，依照道路交通管理處罰條例第21條規定，無照駕駛處駕駛人6,000元以上12,000元以下罰鍰且當場禁止其行駛；車輛所有人允許他人無照駕駛者，一樣處6,000元以上12,000元以下罰鍰且記該車違規紀錄1次。並可吊扣其駕照3個月。且未滿14歲者違反處罰條例的規定，並非處罰行為人，而是直接處罰其法定代理人或監護人，就是要讓監護人多加注意孩子狀況。

三峽警方表示，除監警聯合稽查取締外，也將持續規劃警力，執行移動式測速照相與各項重大交通違規取締，防制交通事故發生。為降低未成年發生交通事故及保障其他用路人安全，警方將持續嚴正執法，民眾千萬不要以身試法。

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▲▼三峽警方與監理所執行聯合稽查，2小時內開出23張違規罰單。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼三峽警方與監理所執行聯合稽查，2小時內開出23張違規罰單。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼三峽警方與監理所執行聯合稽查，2小時內開出23張違規罰單。（圖／記者陳豐德翻攝）

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