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花蓮亞泥廠排煙惹民怨！環保局現勘就地輔導要求儘速改善

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▲▼現勘小組針對排煙問題、製程操作參數設定、堆置場及開採區爆破區污染防制等，提出改善建議。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼現勘小組針對排煙問題、製程操作參數設定、堆置場及開採區爆破區污染防制等，提出改善建議。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為改善遴近太魯閣國家公園旁的亞泥廠煙囪排煙負面景觀問題，花蓮縣環保局日前連兩天邀請專家學者入廠實地現勘找出問題成因，並在改善會議中提出建議，要求亞泥落實企業社會責任，共同守護花蓮浄土來努力。

環保局指出，花蓮擁有景色絕美的太魯閣峽谷獨特地理景觀，每年吸引無數觀光客前來駐足合影；惟遊客行經太魯閣大橋映入眼簾便是亞洲水泥公司花蓮廠煙囪排煙，導致不時接獲民眾陳情。

▲▼現勘小組針對排煙問題、製程操作參數設定、堆置場及開採區爆破區污染防制等，提出改善建議。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

基此，環保局邀請國立東華大學環境學系與自然資源劉瑩三教授、工研院綠能與環境研究所張寶額博士及宜蘭大學環工系邱求三教授等3位擔任現勘小組，藉由小組專家學者提出改善建議，改善後能降低民眾對亞泥空氣污染負面觀感。

現勘小組進廠勘查重點分為煙囪排煙問題、製程操作參數設定、堆置場及開採區爆破區污染防制、礦石投料口改善及水泥熟料庫設備檢核等等，並分別針對該廠3個水泥製程共計4個污染源提出改善建議。

▲▼現勘小組針對排煙問題、製程操作參數設定、堆置場及開採區爆破區污染防制等，提出改善建議。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

其中對於各製程靜電集塵器（EP）的操作保養維護及廠內設備故障報備次數頻繁最為重視，當下就地輔導廠方儘快改善。現勘後，即進行污染減量與改善輔導研商會議，會中現勘小組呼籲亞泥公司重視查核現況及缺失應立即改善，並要求廠方落實廠區內粉塵逸散自主管理，承擔起企業社會責任。

環保局表示，由於資源開發促進國家經濟發展，環境保護維護民眾生活品質，二者應兼籌並顧，缺一不可，將會將現勘小組建議及廠方承諾事項列管追蹤執行情形。

環保局指出，除將持續透過輔導、勤查與重罰來展現杜絕污染行為發生外，更希望透過本次專家學者進廠深度診斷，以及彙整歷年所有查核資料與缺失進行比較分析，讓業者了解問題的癥結並掌握各設備生命週期，進而規劃策進改善作為，讓花蓮的美好景致永續長存。

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