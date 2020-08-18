城隍廟廣場啟用 林智堅：美學導入再造百年廟埕

▲「城隍廟廣場」今（18）日改善完工啟用。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

以行人優先、視覺穿透為概念的「城隍廟廣場」今（18）日改善完工啟用，新竹市長林智堅表示，城隍廟廣場過去高低落差大、人車動線雜亂，造成民眾生活與廟會活動不便，改善後，打造無障礙又寬闊的廟埕廣場，並加上夜間燈照明、景觀水霧排水溝，龍鯉水池更重新引進活水，讓最具城市代表性的城隍廟廣場呈現嶄新氣象。

林智堅表示，城隍廟是北台灣重要信仰中心，廣場過去的高低差，讓廟方舉辦大型活動格外不便，市府辦理步行城市計畫，積極向中央爭取經費，投入總經費1,700萬元，進行廣場整體改造，以提供民眾更佳的休憩環境。其中的「龍鯉」雕像代表城市生生不息，因此特地保留此意象，再加上建築師的巧思，加入夜間燈光與霧氣，更添龍鯉景觀池美感。

林智堅表示，針對周遭的停車需求，同仁已透過鄰近逐戶拜訪並盤整統計，未來將在中山路劃設機車停車格，滿足市民需求，改善機車臨停亂象。同時也呼籲，城隍廟廣場是新竹的門廟與地標，過去人車不分、動線凌亂，希望藉此工程回歸「以人為本」的城隍廟廣場，打造安全又美觀的城市環境。

新竹市政府都發處表示，城隍廟廣場是步行城市的核心樞紐，以往假日參拜動輒超過千人進出，接送需求大，卻伴隨人車動線混亂，行人、機車、汽車交雜等現象。本工程將提升城隍廟埕廣場公共空間的品質，使觀光客及市民有優質及舒適的無障礙空間，再造百年人本廟埕景觀與空間。

步行城市執行總督導、同時負責本計畫的景觀建築師潘一如表示，城隍廟廣場是新竹市的軸心點，與東門城、新竹市政府，一起建構舊城區金三角，但廣場既有矮牆已老舊破損，且阻絕視覺及動線，此次工程一併順平調整，使視覺通透，觀光客可一覽廣場全貌；此外，龍鯉水池也重新活化打造夜間景觀池，周邊水溝蓋設計也隱藏「竹」字巧思，結合九如鯉魚「魚躍龍門」風水意像。

都發處表示，本次城隍廟廣場改善工程，搭配百年城隍廟意象採磚造鋪面，並進行步道整平、改善廣場地坪、強化夜間照明、再造水池景觀、廣場水霧、電箱遷移、機車停車區調整等，使城隍廟廣場不再是停滿機車的停車場，而是安全、舒適、無障礙、兼具美學的步行與觀光環境。