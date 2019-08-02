自己的業障自己消　新竹2310人戴枷鎖「消災解厄」又平安

▲活動現場帶著醒目黃色三角「枷」的遊行隊伍場面浩大。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

「2019竹塹中元城隍祭」由31日開福門起正式起跑！1日舉行「脫枷消業植福法會」，儘管天氣炎熱，人潮依然是「擠爆」城隍廟，今年為新竹市政府與新竹都城隍廟第五度合作，今年再度加強網路行銷宣傳，雖然今日適逢平日又下著雨，夯枷報名人數反而不斷上升，一直到報名時間截止前仍有許多民眾排隊，今年總報名人數為2310人，創下平日夯枷最高紀錄，活動現場帶著醒目黃色三角「枷」的遊行隊伍場面浩大，路過的民眾都紛紛停下腳步拿起手機紀錄這壯闊的畫面。

新竹市長林智堅表示，市府團隊協助「竹塹中元城隍祭」已經來到第五年，城隍祭是為新竹市目前唯一的民俗類無形文化資產，同時也是所有新竹市民最驕傲的文化品牌，新竹作為一個年輕古城有他獨特的文化DNA，新竹都城隍廟建廟歷史悠久，幾乎是陪伴著竹塹城的發展，同時也保存許多珍貴且歷史悠久的古禮儀式，近幾年市府特別配合新竹都城隍廟於農曆7月期間辦理相關活動，希望透過網路行銷的力量能讓更多民眾參與其中，並了解其意涵，感受迷人的城隍魅力，傳承百年風華是大家共同的責任，期待來年規模能夠持續擴大！

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新竹都城隍廟總幹事鄭耕亞指出，「夯枷」、「脫枷」是一種信眾為了消災解厄的「解罪」儀式，相傳為道教早期的「塗炭齋」傳統，認為人若有罪，就以塗炭身、面，縛打身頰，透過「首過」、「上章」的儀式，解除所犯之罪，時至今日，若是信徒感到身體不適、運勢欠佳，或是自感罪過，即可在農曆七月一日，由道士在城隍爺前唱名稟告，隨陰陽司公遶行街道，背著紙枷走在陰陽司公前面，類似古代犯人被押解遊街示眾的意涵，到達北壇水田福地驛館後，陰陽司公安座，由道士按名將疏文稟報，報完的人即可將疏文連同紙枷拿去火化，完成夯枷儀式，以求赦免舊業，並祈求平安。

新竹市政府民政處指出，因天氣酷熱，每年夯枷都會特別安排在市府團隊｢奉茶｣以供民眾消暑解渴，讓所有參與夯枷的信眾們能夠補充活力，重振精神後繼續進行夯枷之旅，淨化自己的業障！