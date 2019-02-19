新竹都城隍廟花燈藝術展開展　豬年大吉慶元宵

▲新竹都城隍廟「豬年大吉慶元宵」花燈藝術展正式登場。（圖／新竹市政府提供）

凱擘振道記者蔡文綺／新竹報導

｢賞花燈、慶元宵｣，新竹都城隍廟近年來皆積極推展傳統民俗藝術，元宵節便是其中一大盛典，19日「豬年大吉慶元宵」花燈藝術展正式登場，新竹市長林智堅與新竹都城隍廟總幹事鄭耕亞等貴賓主持啟燈儀式為花燈藝術展拉開序幕，展期一路持續至3月23日，林智堅盛讚城隍廟在總幹事鄭耕亞領導下，成為傳承宗教文化的重鎮，他邀請大家在元宵節一同來體驗這項優良的傳統宗教習俗，也領略新竹市深厚的歷史與文化。

今年是「豬」年，城隍廟現場有許多以豬為主題創作的花燈，將創意巧思與傳統民俗融合，今年一共有291盞花燈參展，超越去年規模，展期至3月23日為止，歡迎全國民眾來新竹遊玩，參拜都城隍爺、欣賞花燈、品嘗廟口小吃，與家人共度美好的元宵佳節，替農曆春節做一個完美的收尾。

「一座偉大的城市不在於她建築的高度，而在於她歷史文化的深度」林智堅強調，新竹市正是如此充滿內涵的古城，他感謝城隍廟總幹事鄭耕亞在傳承宗教文化上的努力與貢獻，特別在北管及國樂的支持與保存上更是不遺餘力，有他們的熱心付出，才能讓新竹市的歷史文化更為深厚，未來市府會持續和城隍廟合作，為傳承歷史文化與教育下一代共同努力。

林智堅表示，他除向都城隍公爺祈求國泰民安、風調雨順、市政昌隆、市民平安幸福外，特別祈求庇佑竹市天降甘霖，避免缺水危機，相信都城隍公爺神威顯赫，會幫助這座城市度過難關；最後邀請所有市民朋友一同來城隍廟賞花燈猜燈謎，歡度元宵佳節。

新竹都城隍廟總幹事鄭耕亞預告，兩年後台灣燈會就會在新竹市舉辦，他相當期待新竹市主辦的台灣燈會，相信會是一場精彩的盛宴；他分享，元宵迎花燈活動歷史相當悠久，始緣於西元1932年新竹都城隍廟管理人鄭肇基提倡，於每年農曆正月15日元宵節至農曆2月17日舉辦花燈活動，不僅增加新年喜氣，更讓市街熱鬧，自此迎花燈活動便延續至今。

新竹市政府民政處處長張力可指出，今（19）日晚間七點於都城隍廟前龍鯉廣場亦有安排元宵燈謎晚會，廟方用心籌辦，現場更有武術雜技及歌舞等精彩表演，歡迎所有市民朋友一同鬧元宵、猜燈謎、拿大獎，共度元宵佳節。