　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
地方 地方焦點

「城隍威巡 遶境賑孤」 全民一起感受城隍魅力

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲2019竹塹中元城隍祭今（15）日進入活動最大高潮。（圖／新竹市政府提供）

▲2019竹塹中元城隍祭15日進入活動最大高潮。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者 蔡文綺／新竹報導

鞭炮齊鳴、鑼鼓喧天！2019竹塹中元城隍祭15日進入活動最大高潮，下午一時由新竹市副市長沈慧虹代表市長林智堅扶著都城隍爺公的神轎，率領千餘人的宮廟陣頭都從城隍廟熱鬧出發，沿路車水馬龍，吸引許多民眾駐足旁觀，市府近幾年來積極推動傳統民俗復興，不僅獲得全國民眾熱烈迴響，更期盼透過融合傳統信仰精神，讓宗教文化不只是深耕，更能帶動地方觀光發展的潛力。

沈慧虹表示，新竹都城隍廟主祀「都城隍．威靈公」，是全臺位階最高的城隍爺，建廟兩百餘年來，不僅保存深厚且悠久的中元祭典古禮儀式，更是所有市民重要的信仰中心、新竹人的驕傲！也許有很多市民不知道為什麼市府要如此積極的推廣城隍文化，不僅是因為新竹都城隍廟是全臺位階最高的城隍神祇，而「竹塹中元城隍祭」更是新竹市目前唯一的民俗無形文化資產，一流的文化資產值得被一流的市民保護與宣揚，而今日都城隍爺出巡的意義，是希望藉由神明的｢實地考察｣，能消解地方不好的事物或厄運並祈求平安，所以所到之處，民眾均擺設香案，用長串鞭炮來熱烈歡迎。

新竹市政府與新竹都城隍廟今年已是第五度合作，今年的「夯枷」活動雖然遇到平日，但參加人數2310人更是一舉創下平日人次歷史新高，直到儀式開始前仍有許多民眾在廟內大排長龍等著報名，透過加強網路行銷及各式相關活動，獲得民眾熱烈迴響，參與民眾更有年輕化的趨勢，期盼屬於新竹人的城隍祭一年能夠比一年更為盛大，讓傳統宗教文化也能變為新潮的流行文化。

新竹都城隍廟總幹事鄭耕亞說明，早期城隍爺出巡時，各地士紳都會要求城隍爺到自己家廟或祠堂，讓他們「奉茶」，以彰顯家族聲望與地位，後因北門鄭家多次參與城隍廟修建工作，再加上鄭家出了開台進士鄭用錫等上層仕紳，並獲頒御賜「崇祀鄉賢」匾額，在「文官下轎、武官下馬」的說法之下，城隍爺會在途中到鄭氏家廟休息，接受鄭家子弟「奉茶」、「洗臉」並以雞蛋墊底的燕窩湯而後離去，這項「鄭厝貢燕」至今仍然保存著傳統儀式，並且是中元遶境最高潮，深具深厚傳統文化內涵、地方特色及民俗意義，彌足珍貴。

新竹市政府民政處指出，今年除了來自全台各地宮廟陣頭上千人共襄盛舉，今年特別邀請｢戊己劇團｣，戊己劇團將過去的藝陣基底結合雜技等綜合表演藝術技法，開創出新的風格，賦予臺灣傳統的民俗藝陣新的意義，讓所有參與的民眾能夠一飽眼福，為今年遶境活動增加豐富性及可看性，讓廟會祭典增添藝術娛樂表演。

新竹市政府同時也在都城隍廟現場準備了200吋大螢幕及新竹都城隍廟粉絲專頁提供現場直播，分段紀錄起駕遶境、藝陣表演、鄭氏貢燕儀式等精彩實況！

ET快訊
中南部大雨還要4到7天！雷雨彈襲「時間點與範圍」出爐
丁小芹弟棄音樂當保全養家！出車禍斷下肢　暴斃酒瓶與藥品堆中
梁靜茹9年婚姻生變　好友范瑋琪認了：有聽說！

關鍵字：新竹都城隍廟

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

壯漢遇盤查假意配合卻趁機落跑　警民聯手制伏查出是通緝犯

「城隍威巡 遶境賑孤」 全民一起感受城隍魅力

赴馬祖勞軍　林智堅播神秘影片全場爆哭

中壢仁海宮中元「創意神豬封街嗨唱」　體驗客庄特色文化魅力

桃園農博基地碳索生活館揭牌　打造寓教於樂的環教重鎮

左鎮噶瑪噶居寺　三壇報恩超薦法會圓滿謝親恩

台南體驗旅遊　蝶蝶不休の農家生態教室

台南大觀音亭暨祀典興濟宮　獲網路投票最佳人氣獎

南投連興宮古碑揭歷史　清朝竟有擄竹勒索集團

台南動保處庇護急難毛孩　望大家認養給牠幸福未來

最強小三搶鑽戒爆哭演苦媳婦 正宮憋笑反擊：叫妳老公買R

霸氣媽叫姐拿零食...全家沒人動 汪討吃失敗向媽告狀：妳看她啦

郵差大雨中送信摔農田險滅頂 200郵件泡水...他一封封烘乾！

男子壓抑10多年坦承「想變女孩」妻崩潰失去老公...卻同意讓他做自己

浪貓集體「霸佔」摩托車坐墊　車主反應超佛系：只好走路了

忠犬陪8旬拾荒爺爺過馬路　全程「肉身擋車」貼身緊跟

別靠近我！狠貓哈氣示威拍飛肉泥　嚐一口秒變奶喵...反差超大萌翻網

魏大勛和爸爸曬被子「鵝毛滿天飛」超歡樂　媽媽無奈：有這麼幹活的嗎？

雙胞胎姊姊「為搶房間」動手打小夥伴　妹妹「主動道歉求和」好暖心

貨車未注意擦撞孕婦騎士！ 她懷胎9月噴飛倒地...驚險產子

壯漢遇盤查假意配合卻趁機落跑　警民聯手制伏查出是通緝犯

「城隍威巡 遶境賑孤」 全民一起感受城隍魅力

赴馬祖勞軍　林智堅播神秘影片全場爆哭

中壢仁海宮中元「創意神豬封街嗨唱」　體驗客庄特色文化魅力

桃園農博基地碳索生活館揭牌　打造寓教於樂的環教重鎮

左鎮噶瑪噶居寺　三壇報恩超薦法會圓滿謝親恩

台南體驗旅遊　蝶蝶不休の農家生態教室

台南大觀音亭暨祀典興濟宮　獲網路投票最佳人氣獎

南投連興宮古碑揭歷史　清朝竟有擄竹勒索集團

台南動保處庇護急難毛孩　望大家認養給牠幸福未來

「林肯大郡」崩塌黑歷史　自殺凶宅欲售298萬...房仲稱「人比鬼可怕」

龜頭紅腫、破皮！竟是糖尿病惹禍...他喊冤「沒亂來」下體卻痛炸

周士淵樂見老戰友林志傑回歸：球迷會回來！

林志傑回家打球加盟ABL富邦　與夢想家田壘重演「俠獸對決」

多看夕陽一眼　台中高美濕地末班公車17日起延後20分發車

「技巧性置入」《炮仔聲》八點檔女星當免錢代言人　陳子玄砸20萬賣飾品

李詠嫻神級「球形翹臀」　像用圓規畫的…老公激動甜喊：屁股搖起來！

昆凌罕見曬出「沐浴照」！　超辣身材大曝光…網笑：杰倫還有30秒到達戰場

邕聖祐「三段告白」羞到耳根紅！金香起一笑他受不了彈開

綠議員為「打麻將」北上開記者會爆料　韓國瑜競總：請多關注高雄市政

地方熱門新聞

媽買滷味忘了孩子　女兒嚇哭一路..

頭獎彩券行爆怪事　「當天打雷，..

補螺神器出現　清除福壽螺不再叫..

20億威力彩彩券行曝光！老闆娘..

新竹縣國際AI智慧園區　環評過..

取締違規超速　平鎮警方大執法　

遇警推三阻四拒酒測　告知扣車罰..

桃園「美國路」　感恩協助興建水..

十顆星的市政秘訣交流

蚵仔「奇幻漂流」警拾獲物歸原主

桃園高鐵站區內水族館　明年開幕

2019蘇花改清水馬拉松賽暫緩..

治安會議節目豐富　內埔警分局「..

自小客車大雷雨拋錨　里警推車濕..

更多熱門

相關新聞

夯枷消災解厄又平安

「2019竹塹中元城隍祭」由31日開福門起正式起跑！1日舉行「脫枷消業植福法會」，儘管天氣炎熱，人潮依然是「擠爆」城隍廟，今年為新竹市政府與新竹都城隍廟第五度合作，今年再度加強網路行銷宣傳，雖然今日適逢平日又下著雨，夯枷報名人數反而不斷上升，一直到報名時間截止前仍有許多民眾排隊。

竹塹中元城隍祭　7月31日開跑

新竹都城隍廟花燈藝術展開展

竹塹中元城隍祭10日盛大展開

城隍威靈啟航　2018竹塹中元城隍祭啟動

讀者迴響

發燒話題

丁小芹 一芳 梁靜茹 地震 姜丹尼爾 洪慈庸 王令麟 吳可熙 香港 颱風即時 周台竹 元朗事件 王令麟 停班停課 彭政閔引退 韓國瑜 艾成王瞳 林書豪 王令麟 柯文哲 柯P 反送中遊行 三上悠亞 李榮浩楊丞琳 ØZI 王令麟 世大運 9m88 長榮罷工 登革熱 花木蘭 味全龍 王令麟 寶可夢Pokemon 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 王令麟 宋仲基宋慧喬 詹詠然 謝忻不倫阿翔 江明學 王令麟 許智傑 吳宗憲 黃寶慧 林志玲結婚 王令麟 蒼井優閃婚 隨機殺人 具荷拉 王令麟 秦偉性侵 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 王令麟 張敏 陳偉殷 中職轉播 愛山林 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王令麟 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 戴資穎 蔡英文 許智傑 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 廖峻中風 王令麟 習近平 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 九二共識 信義房屋 董梓甯 王令麟 頂新 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 吉澤明步 大金空調 東森自然美 張鈞甯 王令麟 聲林之王 迪麗熱巴 希爾思評價 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 威力彩 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 館長 台灣民眾黨 金希澈 大家來說鬼

熱門新聞

貨車載仙草沒遮蔽他傻眼　反被網砲轟

39歲夜班女作業員伴母屍1年　房東打掃嚇壞

彰化有天體營？「肉色舞衣」誤為脫光光

歐陽娜娜發聲「支持香港警察」！陸網嗨爆

售票員聽不清！她大聲重覆目的地糗了

愛犬池塘玩球　30分鐘失禁腦死

女兒考85分！真相爸驚呆　網歪樓：岳父好

床上激戰「被折成大法師」雞排妹崩潰

名嘴爆韓國瑜酒國旅遊地圖！「小姐開衩到大腿」

看懷孕女友遭5人性侵　男羞愧自盡

館長選總統　柯P、吳宗憲回應了

即／大雷雨突襲！狂灌5縣市發警報

名字被唸錯　2千人全困擾：老師沒叫對過

10萬元頭等艙「配餐不足」　空服送香檳賠罪…羅霈穎怒：我像酒家女嗎

讓鄰居到家中「聊天過夜」　她叫醒對方竟遭性侵

更多

最夯影音

更多

最強小三搶鑽戒爆哭演苦媳婦 正宮憋笑反擊：叫妳老公買R

霸氣媽叫姐拿零食...全家沒人動 汪討吃失敗向媽告狀：妳看她啦

郵差大雨中送信摔農田險滅頂 200郵件泡水...他一封封烘乾！

男子壓抑10多年坦承「想變女孩」妻崩潰失去老公...卻同意讓他做自己

浪貓集體「霸佔」摩托車坐墊　車主反應超佛系：只好走路了

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面