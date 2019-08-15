「城隍威巡 遶境賑孤」 全民一起感受城隍魅力

▲2019竹塹中元城隍祭15日進入活動最大高潮。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者 蔡文綺／新竹報導

鞭炮齊鳴、鑼鼓喧天！2019竹塹中元城隍祭15日進入活動最大高潮，下午一時由新竹市副市長沈慧虹代表市長林智堅扶著都城隍爺公的神轎，率領千餘人的宮廟陣頭都從城隍廟熱鬧出發，沿路車水馬龍，吸引許多民眾駐足旁觀，市府近幾年來積極推動傳統民俗復興，不僅獲得全國民眾熱烈迴響，更期盼透過融合傳統信仰精神，讓宗教文化不只是深耕，更能帶動地方觀光發展的潛力。

沈慧虹表示，新竹都城隍廟主祀「都城隍．威靈公」，是全臺位階最高的城隍爺，建廟兩百餘年來，不僅保存深厚且悠久的中元祭典古禮儀式，更是所有市民重要的信仰中心、新竹人的驕傲！也許有很多市民不知道為什麼市府要如此積極的推廣城隍文化，不僅是因為新竹都城隍廟是全臺位階最高的城隍神祇，而「竹塹中元城隍祭」更是新竹市目前唯一的民俗無形文化資產，一流的文化資產值得被一流的市民保護與宣揚，而今日都城隍爺出巡的意義，是希望藉由神明的｢實地考察｣，能消解地方不好的事物或厄運並祈求平安，所以所到之處，民眾均擺設香案，用長串鞭炮來熱烈歡迎。

新竹市政府與新竹都城隍廟今年已是第五度合作，今年的「夯枷」活動雖然遇到平日，但參加人數2310人更是一舉創下平日人次歷史新高，直到儀式開始前仍有許多民眾在廟內大排長龍等著報名，透過加強網路行銷及各式相關活動，獲得民眾熱烈迴響，參與民眾更有年輕化的趨勢，期盼屬於新竹人的城隍祭一年能夠比一年更為盛大，讓傳統宗教文化也能變為新潮的流行文化。

新竹都城隍廟總幹事鄭耕亞說明，早期城隍爺出巡時，各地士紳都會要求城隍爺到自己家廟或祠堂，讓他們「奉茶」，以彰顯家族聲望與地位，後因北門鄭家多次參與城隍廟修建工作，再加上鄭家出了開台進士鄭用錫等上層仕紳，並獲頒御賜「崇祀鄉賢」匾額，在「文官下轎、武官下馬」的說法之下，城隍爺會在途中到鄭氏家廟休息，接受鄭家子弟「奉茶」、「洗臉」並以雞蛋墊底的燕窩湯而後離去，這項「鄭厝貢燕」至今仍然保存著傳統儀式，並且是中元遶境最高潮，深具深厚傳統文化內涵、地方特色及民俗意義，彌足珍貴。

新竹市政府民政處指出，今年除了來自全台各地宮廟陣頭上千人共襄盛舉，今年特別邀請｢戊己劇團｣，戊己劇團將過去的藝陣基底結合雜技等綜合表演藝術技法，開創出新的風格，賦予臺灣傳統的民俗藝陣新的意義，讓所有參與的民眾能夠一飽眼福，為今年遶境活動增加豐富性及可看性，讓廟會祭典增添藝術娛樂表演。

新竹市政府同時也在都城隍廟現場準備了200吋大螢幕及新竹都城隍廟粉絲專頁提供現場直播，分段紀錄起駕遶境、藝陣表演、鄭氏貢燕儀式等精彩實況！