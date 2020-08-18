用電問題爆糾紛…男房客傳刀照怒嗆：錢留著買棺材！　張淑晶告贏獲賠8萬

▲張淑晶遭男房客恐嚇「錢留著買棺材」，獲賠8萬元精神撫慰金。（圖／資料照）

記者陳羿妏／新北報導

新北市女房東張淑晶多次被控利用各種名義坑殺房客而官司纏身，去年1月19日至2月13日間她與一名李姓男房客爆發用電糾紛，事後，李男傳送「錢留著買棺材」等多封恐嚇訊息，讓她心生畏懼，決定提告。對此，法院先前已依恐嚇罪判李男拘役20日，日前新北地院再判李男得賠張淑晶8萬，可上訴。

判決指出，李男與張淑晶承租新北市一間套房，卻因為用電問題發生爭執，李男一氣之下傳送多封簡訊恐嚇，「不只有你會法律責任，很多人都會，我告訴你，你今天要不讓我換房間要是不幫我儲值，錢你就留著買棺材啦」、「老子就是24小時都無聊喔，醒來就會來找你麻煩，這樣子可以嗎？你確定不讓我換我跟你講最近我有個朋友我必須要照顧他，可是他會漏水漏尿，你可能要常常來清理一下，因為我不太會去清理那個東西，通常我都會幫他在一樓漏水漏尿完再上來二樓，那你覺得會有房客來租嗎？ 」、「張淑君小姐，你一直都沒有跟我生前那個正常契約，你錢到底要不要還我，不然到時候你可能要簽生前契約了」等語，並傳送一張刀子的照片。

張淑晶主張，李男的行徑讓她受有精神上的痛苦，除了刑事告訴外，另外提起民事告訴，要求李男賠償30萬元的精神撫慰金。

對此，刑事部分新北地院先前已依恐嚇危害安全罪，判李男拘20日，得易科罰金2萬元確定；民事部分，法官認為，李男未思以理性方式解決糾紛，卻以加害生命、身體之事恫嚇張，應予處罰，另外審酌李男實際加害情形、張淑晶精神上受害程度等一切情狀後，最終判李男賠8萬元為適當，全案仍可上訴。

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