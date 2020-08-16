高市長3候選人補助款曝光！　陳其邁比李眉蓁「多領1269萬」

▲李眉蓁補選得票數低空飛過規定門檻，差點領不到補助款、保證金。（圖／實習記者方敬攝）

記者陳羿妏／綜合報導

高雄市長補選昨（15日）結果出爐，民進黨候選人陳其邁以67萬1804票，打敗國民黨候選人李眉蓁、民眾黨候選人吳益政，然而，這次選舉中李眉蓁不但「333防線」失守，且根據《公職人員選舉罷免法》其獲票數24萬8478票，更是低空飛過規定門檻，差點領不到補助款745萬4340元、保證金200萬元。

起初國民黨黨主席江啟臣曾訂下「333防線」，只要李眉蓁支持度維持三成、拿下至少30萬票、輸給陳其邁30萬票以內，即便輸掉也可算是「達成階段性任務」，怎料，開票結果出爐後，李眉蓁得票率僅26%，慘遭陳其邁以70%得票率大幅輾壓。

▲陳其邁以70%得票率當選高雄市長。（圖／記者林敬旻攝）

根據《公職人員選舉罷免法》第43條「市長候選人得票數達各該選舉區當選票數三分之一以上者，可獲得競選費用補貼，每票補貼30元」，因此，陳其邁獲67萬1804票，可領2015萬4120元，而另外2名候選人僅李眉蓁低空飛過門檻「22萬3935票」，可領到補助款745萬4340元；至於吳益政獲得3萬8960票，得票率4.06％，確定無法領取補助款。

另外，根據《公職人員選舉罷免法》第32條「直轄市長選舉時，候選人得繳納保證金，而落選者的得票數未超過該區選舉人數10％，保證金將被沒收」，此次高雄市長補選人數有230萬1597人，乘以10％即是23萬160人，因此，吳益政的保證金200萬將被中選會沒收，李眉蓁則驚險過關，可領回保證金。

▼吳益政領不到補助款，連保證金也得被沒收。（圖／記者黃子倩攝）

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