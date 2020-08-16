桃園龍潭午後炸雨彈！大樓「遭雷狠劈」噴飛50cm石塊…他曝：當時房子狂震

▲龍潭一棟大樓被劈了一角。（圖／民眾提供）

記者陳羿妏／採訪報導

桃園市龍潭區今（16日）下午4時許開始午後對流雲系發展旺盛，雨勢猛烈，伴隨陣陣打雷聲響，而位於龍潭中豐路中山段的「健康沐浴桶」翁姓員工稍早向《ETtoday新聞雲》表示，店面旁邊的大樓「遭雷劈掉一角」，碎落的大石塊更是當場噴飛路面，所幸警方及時到場處理，目前交通順暢。

翁男提到，龍潭一帶連續兩天都有午後雷陣雨，不過，稍早下午4時許的雷聲卻令他相當害怕，回想打雷當下，他們的店面出現嚴重震動，而經過他初步計算，該區半小時內，共出現約40至50次的雷響，其中一次的打雷甚至讓他感覺到「身旁明顯出現一道閃光」。

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雨勢稍微緩和後，翁男從店面走出去查看，發現道路上有一塊約50公分的石塊，由於該路段旁邊沒有山區，他往隔壁大樓一看，發現大樓頂端「明顯缺了一角」，且地面上仍能見到部分碎小的石頭，才確定大樓的缺角是被雷劈下的；另外，翁男還說，該路段是往六福村、小人國方向的主要幹道，車流量相當大，因此他趕緊報警，警方前來處理後，無人受到影響，目前交通正常。

不過，大樓遭雷劈掉一角的畫面於臉書社團「【龍潭人】社團-鄉親交流廣場」曝光後，許多網友紛紛留言表示，「剛剛打雷真的很可怕」、「避雷針不確實接地」、「太可怕了。今天比昨天還可怕」、「龍潭雷好大」、「這兩天的雷感覺比較特別在龍潭狂打」。