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海豚騎士飛啊！他玩大海嘯「乘浪衝出」嚕爆遊客頭　影片曝光2萬人看傻

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▲▼ 玩水上樂園，沒事騎什麼海豚啦（圖／翻攝爆廢公社二館）

▲海嘯來襲，還飛來海豚騎士！（圖／翻攝爆廢公社二館）

網搜小組／劉維榛報導

暑假熱的發慌，許多人衝去水樂園玩水，竟然還有遊客自備「海豚充氣」化身海上騎士！有網友拍下一段畫面，人工海嘯撲過來時，天上還飛來一隻海豚，猛烈滑過所有人的頭部，影片掀起近2萬人朝聖，看傻回應「笑死，無限重播」，但也有人認為太危險，貪玩下場恐造成爆頭危險！

一名男網友在臉書《爆廢公社二館》透露，日前去海上樂園玩，接著PO出一段戲水影片，只見遊客們站在海裡，興奮等著大海嘯撲捲而來，沒想到海浪刺激衝來，天上還飛來一隻「巨大海豚」，上面還坐著一位男遊客。

請繼續往下閱讀...

短短10秒畫面曝光，遊客紛紛背對著海嘯，但從沒想過，這輩子還會被一隻海豚輾壓，左側清楚可見，一名男遊客雙手摀住住嘴鼻，等待海浪同時，下秒頭部竟直接被海豚嚕過去，撞擊力道一定不小，萬一造成扭傷、撞飛意外等，後果難以想像，而原PO更爆粗口直呼「X伶涼，沒事騎什麼海豚啦！」

▲▼ 玩水上樂園，沒事騎什麼海豚啦（圖／翻攝爆廢公社二館）

▲▼ 玩水上樂園，沒事騎什麼海豚啦（圖／翻攝爆廢公社二館）

▲男遊客超衰，頭直接被壓過去！（圖／翻攝爆廢公社二館）

影片才PO短短3小時，吸引近2萬人朝聖觀看，狂重播之餘，大家笑歪樓回應「一堆人被海豚巴頭」、「明明就殺人鯨吧」、「付一樣的錢，為什麼人家的比較好玩」、「海豚騎士來囉」、「騎士還在嗎」、「等等...海豚是自備的嗎」、「感覺很痛，可是好好笑」、「笑死...嚕整排的」、「真的笑哭欸，到底刷過多少人的頭」、「那個人停下來會被K死吧」。

畢竟是危險示範，不少人搖頭擔心，「如果有扁扁一條塑膠接縫，就會像美工刀一樣」、「被爆頭的比較可憐」、「受傷跟他求償啊」、「左邊的摀住鼻子的男生，應該覺得被撞的很莫名其妙」、「下面的人頭好痛，誇張」。

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