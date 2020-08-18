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吳怡萱認了口誤！375字反嗆側翼蟑螂　他回擊：證明妳比原先想的還兩光

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記者黃翊婷／綜合報導

民眾黨公關長吳怡萱17日在臉書PO文「開戰」親綠粉專只是堵藍，承認自己擔任記者時曾經講錯話，把體感溫度說成體溫，如今卻被「側翼蟑螂」拿來嘲笑，但她不會硬拗，畢竟事實就是說錯了。不過，警察、球評石明謹隨後也在臉書PO文反酸，「如果是真的，只是證明妳比大家原先想的還要兩光而已。」

▲民眾黨青年軍成軍記者會，吳怡萱發言。（圖／記者林敬旻攝）

▲吳怡萱。（圖／記者林敬旻攝）

吳怡萱在375字的PO文中提到，以前當過8年記者，待過中天、壹電視和台視，粉專「只是堵藍」特別愛拿她中天時期的事出來說，那時候剛出社會，有一次要製作淡水渡輪室內溫度高的新聞，於是拿了公司的體感溫度計去測量，卻把體感溫度說成體溫，事後也覺得很瞎，「怎麼會犯這種低級錯誤。」

「但今天側翼蟑螂就喜歡這樣，回應不了問題，就愛挖人家過去，然後再嘲笑一輪。」吳怡萱強調，自從上次美國衛生部長的發文開始，就很常遭人拿這件事嘲笑，一開始很在意，後來美國衛生部長口誤，看到大家護航的反應，她這才釋懷，「我想，口誤對你們來說，應該包容度很高吧？謝謝喔，但我不會硬凹（拗），對，我就是說錯了。」

吳怡萱認口誤反嗆「側翼蟑螂」，遭吐槽「妳比原先想的還兩光」。（圖／翻攝自Facebook／吳怡萱、石明謹）

▲吳怡萱承認口誤。（圖／翻攝自Facebook／吳怡萱）

不過，就在吳怡萱PO出文章後5小時，警察、球評石明謹也在臉書PO文反酸，他每場轉播也是一堆口誤，根本就沒什麼，可是吳當時拿的明明是一般溫度計，量出來的35度就是氣溫，如果是把氣溫誤說成體溫還可以理解，「但是把『體感溫度』說成『體溫』？如果是真的，只是證明妳比大家原先想的還要兩光而已。」

▼石明謹臉書全文。（圖／翻攝自Facebook／石明謹）

吳怡萱認口誤反嗆「側翼蟑螂」，遭吐槽「妳比原先想的還兩光」。（圖／翻攝自Facebook／吳怡萱、石明謹）

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