引用國父名言挨批昨是今非　柯文哲：執政黨監督在野黨太奇怪了！

▲柯文哲出席張瑞紘競總大會 。（圖／民眾黨提供）

記者楊亞璇／台北報導

高雄市長補選落幕，民眾黨候選人吳益政以3萬8960票落敗，民眾黨主席、台北市長柯文哲臉書發文，引用國父的一句話，「革命尚未成功，同志仍需努力。」但民進黨立委王定宇翻出柯2017年的言論，大酸「哪個是真的？哪個是小編？還是都是同一個人呢？」對此，柯文哲16日回嗆，執政黨在監督在野黨，「這實在是太奇怪了」。

高雄市長補選結束後，柯文哲在臉書發文，「今天的選舉結果，我要引用國父的一句話：『革命尚未成功，同志仍需努力』。」王定宇則在臉書發文，翻出柯文哲2017年的言論，柯文哲當時到交通大學與學生對談，分享成功與失敗的經驗，他稱「失敗為成功之母」誤導所有人，並舉國父革命11次為例，失敗第2次就應該趕快跑，「誰頭腦那麼差，還繼續重蹈覆轍」、「笨得可以」。

柯文哲16日出席張瑞紘競總大會，被問及遭質疑昨是今非？柯文哲回稱，不會啊，每次選舉都寫檢討報告，所以我們一直在進步，坦白講，從一個里長的選舉到整個高雄市長的選舉，規模差太多了，對他們來說是在嘗試不同的社會領域，像這個山地鄉也是從來沒碰過的。

他強調，我們還是積極進取的精神，也知道前面很困難，所以每次說，要像1492年的哥倫布一樣，航向不可知的世界，「做不一定成功，但是不做一定不會成功」，每次做完以後都會寫檢討報告、反省改進，每一次都會有更強的力量。

柯文哲表示，在每一次的選舉當中，不斷的去做改變，講一個概念，不要重複過去失敗的經驗，而沒有改變，那是沒有用的。柯文哲最後酸說「目前台灣的政治是執政黨在監督在野黨，這實在是太奇怪了」。