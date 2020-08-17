桃園觀光飯店住房率下降？　觀旅局：力推套裝行程提高住房率

▲市議員林政賢關切桃園觀光飯店住房率下降？（圖／市議會提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園觀光飯店住房率下降、統籌分配款與補助款比台南少，市議員林政賢17日於市議會進行市長鄭文燦施政報告，要求市府重視。市府觀旅局長楊勝評表示，桃園的觀光旅館有10家，因國際旅客及航空公司機組人員減少入住而住房率下降，且有2家受疫情影響調整營運。

▲市議員林政賢關切桃園觀光飯店住房率下降？（圖／市議會提供）

其中，晶悅飯店停止營運，尊爵大飯店客房整修，造成整體住房率明顯下降，7月份實施振興措施後住房率已見回升。目前觀旅局也正協調與八景島等景點結合成套裝行程，提高住房率。

▲市議員林政賢提出六都統籌分配款資料。（圖／市議會提供）

林政賢也針對桃園統籌分配款與補助款，比台南少提出質詢，鄭市長表示，縣市統籌分配款目前的落差太多，桃園市統籌分配款一年輸了台南88億，輸了台北市將近260幾億，累加起來非常可觀，桃園一定要爭取更合理的待遇。雖然桃園是六都負債最低，但仍要未雨綢繆，未來將持續爭取財政挹注。

林議員也詢問是否比照彰化進行萬人篩檢。鄭市長說，彰化進行萬人篩檢後，中央疫情指揮中心已經說明，台灣目前是否進行全面篩檢，中央是持保留態度。桃園與新北、台北地理位置接近，不應只以縣市來考量，中央要有一致的規劃。

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