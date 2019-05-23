桃市府局處人員擴編快　19個府外廳舍年租金1400多萬

▲市議員林政賢指出，市府目前有19個單位在外租辦公室，年租金1400萬元。（圖／市議員國民黨團提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園升格後，陸續增設青年局、體育局、捷運局等局處，致人員不斷擴編，辦公廳舍不敷使用！市議員林政賢23日於市政總質詢中指出，市府目前有19個單位在外租辦公室，年租金1400萬元，期市長鄭文燦於桃園後站地區，規劃全新的市府行政園區。

林政賢指出，目前市政府有19個府外廳舍，年花費租金高達1400多萬元，一般公務人員辦公室人均辦公面積為2.42坪，但市府僅為2.39坪，社會局人均辦公面積甚至只有1.23坪，低於規定標準面積，最好的方式就是重新打造一個新的行政園區，連議會也一起遷移。

「新的行政園區除了交通要便利、空間也要夠大，才能帶動區域發展」林政賢認為，很多人建議將行政園區遷到中壢青埔，他卻不以為然，中壢可以是桃園的經濟重鎮，但行政重心必須留在桃園區，這才叫真正的平衡南北。

林政賢強烈要求，未來的新桃園市行政園區應設置於桃園區台鐵後站的台銀土地，最主要的是當地台鐵屬於短途運輸，適合大部分洽公民眾，未來又有捷運、鐵路三鐵共構，交通便捷，況且台銀土地可運用空間大約2萬7093坪，如果把台鐵土地、大林路麵粉廠加起來，後站土地新設一個新的行政園區綽綽有餘，他期望透過行政園區的設置帶動桃園區前後站平衡發展，翻轉前後站不均衡現象。