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港版國安法後擔心被制裁！　香港市民預約開戶「甘願等2周」

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▲近來不少香港人到花旗銀行開戶。（圖／香港01授權提供，請勿隨意翻攝，下同）

▲近來不少香港人到花旗銀行開戶。（圖／香港01授權提供，請勿隨意翻攝，下同）

圖文／香港01

《港區國安法》實施，美國制裁中港官員，包括限制美企與他們交易。近日不少市民到美資的Citibank花旗銀行開戶，部份分行預約需兩周，即場辦理亦要排隊。Citibank花旗銀行對《香港01》表示，今年上半年開戶量穩定上揚，但近期並無急增。

記者日前到花旗銀行旺角分行視察，不少開戶的市民都是滙豐客戶，亦有市民不信任中資銀行，因此在花旗開戶。

立法會金融界議員陳振英認為一般銀行會嚴格監控政治曝光人物，普羅市民正常操作戶口毋須擔心。金融服務界議員張華峰亦指，普通市民鮮有會被制裁及凍結銀行戶口，倘出現上述情況，猶如將整個社會經營的自由貿易推翻，市民毋須憂心。

滙豐捲入政治漩渦　網民再度倡到美資銀行開戶

反修例風波去年6月在港爆發，當時有網民在網上發帖文，擔心港元聯繫匯率或與美元脫鉤，甚至不滿中資銀行立場等，遂呼籲市民將港元兌換美元、開立外資銀行戶口甚至離岸戶口，故各大網上社交平台均充斥開立須知的帖文。

一年過去，聯繫匯率依舊不變，但中美、中英關係惡化。隨着《港區國安法》今年6月底生效，加上滙豐銀行早前表態支持《港區國安法》，但同時又捲入華為孟晚舟案，滙豐銀行被夾擊。故近日各大社交平台，再度出現不少開立外資銀行戶口的教學帖文，且指出現時在網上預約開戶手續最快均要等兩周。

有成功開戶的市民向《香港01》表示，曾在網上預約到住所附近的分行，獲告知需要等候兩周，因此選擇到其他分行碰碰運氣，發現可即場辦理，但亦要大排長龍，等候多個小時。

▲近來不少香港人到花旗銀行開戶。（圖／香港01授權提供，請勿隨意翻攝，下同）

滙豐客憂中英夾擊　分散存款

記者上周六（15日）於旺角的花旗銀行分行視察，確實陸續有市民前來辦理開戶手續。當中鄭先生約11時許完成手續。他表示因擔心現時滙豐銀行戶口，日後或被中方制裁，故傾向分散風險，開立美資銀行戶口，且會安排家人陸續辦理開戶手續。

視乎政治環境考慮移民

另一開戶的阮先生亦指，就滙豐銀行捲入政治漩渦，未知英國政府會如何處理，憂慮在港的滙豐銀行或受影響，經衡量各方因素，認為香港大部分銀行均屬中資公司，形容在「無得再揀」的情況下，花旗銀行屬美資公司會較安全，故辦理開戶手續後，將會把大部分存款轉移至新帳戶，以分散風險。他續指，除考慮轉移資金，亦會因應本港政治環境，適時決定移民。

對中資銀行無信心　取消戶口

同樣辦理開戶手續的郭小姐，亦因為政治原因而開戶。她說對中資銀行無信心，故決定全部轉移至花旗銀行，更指《港區國安法》實施後，已安裝VPN上網，免被監控。

雖然本港政治環境不明朗，惟她稱自小在港長大仍想留港生活，除非環境再度惡劣，方會考慮全家移民至英國。

▲近來不少香港人到花旗銀行開戶。（圖／香港01授權提供，請勿隨意翻攝，下同）

▲滙豐銀行捲入政治漩渦。

花旗：上半年開戶數穩定上揚

花旗銀行回覆《香港01》查詢指，今年上半年開立個人戶口的數目穩定上揚，並沒有因應近日情況急劇增加。至於開立個人帳戶程序方面及所需時間，則視乎不同情況而定。


陳振英：銀行監控政治人物　普通市民無影響

本身是中銀香港顧問的金融界立法會議員陳振英認為，銀行規定屬政治曝光人物（Politically Exposed Person）開立戶口後，其交易會受嚴格監控，惟普羅大眾一般沒有大量現金往來或高頻密不正常交易，以正常途徑方式操作戶口根本毋須擔心。他續指，有人士受制裁或凍結戶口屬特殊情況，本港市民使用不同資本的企業有其自由。

張華峰：一般普羅大眾鮮有被凍結銀行戶口

立法會金融服務界議員張華峰表示，香港始終屬自由經濟社會，除非美國當局有特定針對的人士，否則一般普羅大眾的星斗市民鮮有會被制裁及凍結銀行戶口。倘出現上述情況，他批評「係非常霸道、違反自由市場體系」，稱此舉猶如將整個社會經營的自由貿易推翻。

故張華峰表示，市民不需擔心銀行戶口會被凍結，因美國倘宣布制裁指定銀行，一般均不會影響銀行客戶，除非是指名道姓針對某些人士，否則極少會受影響。

【本文獲《香港01》授權轉載。】

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