淡橙橘口罩9分鐘完售「民眾凌晨3點多搶頭香」　每間超商最多僅20人搶到

▲萊爾富橘色口罩開放預購，9分鐘秒殺完售。（圖／業者提供。）

記者陳涵茵／台北報導

防疫期間也不忘時尚，特殊色口罩成了最搶手商品，萊爾富萊潔「玩色．炫彩」系列的淡橙橘口罩今（19）上午7點開放預購，首波限量1萬5千盒，9分鐘全數售完，甚至凌晨就有民眾排隊，7點來的民眾根本搶不到。

▲萊潔「淡橙橘」口罩今預購9分鐘完售。（圖／業者提供）

據了解，此次預購最早的民眾早上3點45分就來排隊，有些甚至自備排隊等候板凳，萊爾富則表示，全台限量15000盒，每間店搶到的狀況不同，因每人限購一盒，有些門市能有20幾位民眾買到，有些則是個位數，主要還是依民眾操作為準，當下收驗證碼的速度，也會影響是否預購成功。

▲民眾自備板凳。



此次成功預購民眾，預計將於8月31日取貨，除了在萊爾富搶先預購，淡橙橘醫療口罩8月24起全台通路將陸續上市，包含全家、大樹、丁丁、佑全、札幌藥妝、維康都買得到。

▲萊爾富未來將陸續推出11款炫彩系列。

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