萊爾富自私伯「滿手小白單」猛按機台！她制止遭後方婆媽開嗆　結局超療癒

▲阿伯搶了多盒口罩，後面的人完全沒機會預購。（圖／翻攝自口罩現貨資訊 台灣製造MIT口罩交流 口罩神社）

網搜小組／鄺郁庭報導

萊潔「玩色．炫彩」系列的淡橙橘口罩今（19）日萊爾富開放預購，首波限量1萬5千盒，一大早果然就出現排隊人龍，8分鐘直接預購賣完。就有女網友在臉書貼出一段影片，說她早上到竹東某間分店想預購口罩，結果有客人竟然跟店員配合，拿了好幾個號碼結帳，名額就這樣被搶光，讓她雖然生氣，但也只能無奈。

這位女網友在臉書《口罩現貨資訊 台灣製造MIT口罩交流 口罩神社》貼出影片，說竹東某間萊爾富分店有店員跟客人配合，讓阿伯拿好幾個號碼結帳，「明明手上有小白單了，卻依然拿出另一隻手機進行預購，一人超過一單，就售光了 = =」。

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看到貼文後，就有人反問原PO「一人不是限一張？跟他說啊」、「妳沒有斥責他嗎？」問題讓女網友更無奈，「有！但我卻被後面婆媽一起斥責，說是認手機號碼、不是認人= = 看來大家都想違反規定」，並說自己只排第4個就買不到了，但也因為這樣，後方婆媽也沒得買，讓她心裡直呼痛快。

其他網友看了畫面後群起公憤，「我老公說如果排第10個就買不到了」、「好蝦唷」、「真貪心」、「都給他買就好了」、「我們那間店的店員有事先宣導，一個人只能買一盒，如果拿兩張小白單，他拒絕結帳」、「對排隊守規矩的很不公平」、「很過分，每間門市都有這種人！」