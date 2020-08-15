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吳釗燮接受捷克電視台專訪…秀台捷國旗特製口罩　歡迎議長訪台

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▲▼吳釗燮接受「捷克電視臺」(Czech TV）資深記者Jakub Szántó視訊專訪。（圖／外交部提供）

▲吳釗燮接受「捷克電視臺」(Czech TV）資深記者Jakub Szántó視訊專訪。（圖／外交部提供）

記者黃巈禾／台北報導

外交部長吳釗燮14日接受「捷克電視台」（Czech TV）資深記者Jakub Szántó獨家視訊專訪，訪談內容包括台捷雙邊關係、我國對抗武漢肺炎疫情成功措施、兩岸關係及香港議題等。此外，吳釗燮也特別展示為訪問團所特製、繡有中華民國與捷克國旗的口罩。

對於詢及台捷貿易關係與台灣投資環境，吳釗燮表示，台灣與捷克貿易往來十分密切，捷克是台灣在歐洲的第四大投資國，台灣的產業如工具機、資通訊等都十分有合作潛力，此次參議院議長韋德齊訪台，也有許多商界人士同行，樂見雙方能藉此次交流，達成更多經貿合作。

有關我國被世界衛生組織（WHO）排除在外，新冠肺炎爆發初期無法獲取疫情最新資訊事，吳釗燮指出，對台灣而言，當時無法獲取疫情的相關資訊，處境困難，我國於去年12月大陸陸續傳出未知感染性肺炎時，即去信詢問WHO及中國衛生單位，遺憾的是都未得到任何正面答覆，2003年嚴重急性呼吸道症候群（SARS）疫情的慘痛經驗，使我國高度警戒具傳染性的非典型肺炎，因此，在第一時間成立中央流行疫情指揮中心，以全政府策略，整合政府各部門的資源對抗疫情，透明公開資訊正是台灣防疫成功的關鍵。

▲▼吳釗燮展示我為捷克代表團所特製，繡有台灣及捷克雙方國旗的MIT口罩。（圖／外交部提供）

▲吳釗燮展示我為捷克代表團所特製，繡有台灣及捷克雙方國旗的MIT口罩。（圖／外交部提供）

針對此次美國衛生部長阿札爾（Alex Azar II）來訪對台灣的意義，吳釗燮認為，阿札爾是41年來美國訪台最高階官員，顯示過去幾年台美關係更加緊密，美國國務卿龐培歐（Mike Pompeo）此刻也訪問捷克，並在參議院發表精采演說，台灣、捷克及美國，皆以民主和自由作為核心價值，理念相近國家持續深化關係是我方所樂見的。

至於兩岸關係，吳釗燮強調，台灣擁有民選總統、國會、外交、國防及自由媒體等，都顯示台灣自主存在的事實，但中國卻不斷威脅台灣，美國衛生部長訪台期間，中國戰鬥機於台灣海峽侵擾逡巡，在香港民主淪陷後，台灣也憂心中國的威權統治會進一步向台灣擴張，台灣身為前線國家，不僅要捍衛自己，也抑止專制擴張，相信國際社會會一直給予台灣支持。

Szántó記者也問及新疆議題，吳釗燮形容，中國政府在新疆的作為是違背人性的罪行，穆斯林受迫害，被剝奪信仰自由，甚至文化，不僅是新疆，西藏佛教徒、基督徒及天主教徒都受中共政府迫害，這些都有悖民主國家的價值。

採訪結束前，吳釗燮歡迎捷克參議院議長率同前議長柯佳洛遺孀、布拉格市長來訪，並特地展示了此次為捷克代表團所特製，繡有台捷雙方國旗的口罩，不僅象徵疫情不能阻絕台捷雙方的堅實友情，在代表團參訪及交流同時，也能完善落實我國防疫措施。

「捷克電視台」為捷克的國營電視台，總共擁有六個電視頻道，包括一個24小時新聞頻道CT24，捷克全境皆可收視，部分節目也於網路播送，甚具有影響力。

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