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白宮國安會挺捷克參院議長訪台：開心看見美國兩個堅實夥伴互相合作

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▲▼捷克參議院長維特齊（Miloš Vystrčil）可望9月初訪台。（圖／翻攝自維特齊臉書）

▲捷克參議院長維特齊（Miloš Vystrčil）將率團於月底訪台。（圖／翻攝自維特齊臉書）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓15日專電

美國國務卿蓬佩奧日前訪問捷克，期間公開發言挺捷克參議院議長維特齊訪問台灣。白宮國安會今天也推文表示，很開心看到美國兩個堅實夥伴互相合作，維特齊訪台將促進雙方合作。

捷克參院議長維特齊（Miloš Vystrčil）本月底將率領約90人代表團首次訪台，自稱「台灣迷」、2019年3月首次訪台的布拉格市長賀瑞普（Zdeněk Hřib）也將隨團訪問台灣。

美國國務卿蓬佩奧拜訪捷克。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國國務卿蓬佩奧日前拜訪捷克。（圖／達志影像／美聯社）

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）12日在捷克參議院發表公開演說，提及已逝捷克前任參議院議長柯佳洛（Jaroslav Kubera）因為訪台計畫，受到中國駐捷克大使館威脅，並公開讚許維特齊訪台行程，稱讚他「做得好」。

白宮國安會今天也推文表示，很高興看到作為美國堅實夥伴的台灣與捷克互相合作，並彼此分享專業知識。

白宮國安會強調：「維特齊與賀瑞普的訪問，將能促進（台捷雙方）多領域合作，包括在衛生及貿易等最重要的其中兩個領域。」

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