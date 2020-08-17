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下一步參選黨主席？　韓國瑜「19字回應」：現在大家心情很凝重

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▲▼國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁選前之夜，韓國瑜站台。（圖／實習記者方敬攝）
▲國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁選前之夜，韓國瑜站台。（圖／實習記者方敬攝）

文／中評社

高雄市長補選結果出爐，不少藍營支持者看到選票探底、破底，相繼大罵。據了解黨主席江啟臣下周一將找黨務人事開會，力求敗選改組。此外，外界有人歸咎韓國瑜選前之夜現身站台，才讓陳其邁票數衝高。但若無韓站台，李的造勢及票數恐怕只會更「殘忍」，況且韓願意情義相挺，個人根本不在乎外界如何見縫插針，尤其韓粉支持票數本身並不容易讓渡，韓未來的動向依舊值得關注。

高雄市長補選結果15日晚間出爐，民進黨陳其邁以67萬1804票（70.03%）大勝國民黨李眉蓁24萬8478票（25.90%）及民眾黨吳益政3萬8960票（4.06%），總投票率不到42%。不少人歸咎李眉蓁選前之夜請韓國瑜站台，才順勢催出陳其邁得票，不過這場選戰老早大勢已定。韓站不站台，都不會改變結局。面對這場短時間的選戰，國民黨中央從補選決策到實踐，依舊擺脫不了傳統思維，尤其藍營選前封關民調便知李眉蓁的選情支持度不樂觀。當時民進黨陳其邁以近5成支持度領先李眉蓁的16%及民眾黨吳益政4.7%。陳其邁在泛綠陣營獲得82%支持，但李眉蓁在泛藍陣營僅有59%支持。至於年輕20到39歲族群支持度也不滿10%。這代表李眉蓁想越級打怪的李眉蓁無法獲得廣大市民的認可與支持。

▲▼國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁選前之夜，李乾龍、江啟臣和韓國瑜站台。（圖／實習記者方敬攝）
▲國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁選前之夜，李乾龍、江啟臣和韓國瑜站台。（圖／實習記者方敬攝）

於是這場選舉戰爭便在藍營徵詢、打聽、決策及提名等一系列過程中，與對手分出了勝負。只不過，藍軍是吞敗的那一方，由民進黨陳其邁抱走了勝利。

韓國瑜晚間接受中評社電訪時誠心祝福陳其邁獲得最新民意與授權，並期待陳籌組清廉、優質的市府團隊。同時拋開高負債、低行政效率等局面。但當問到韓下一步或相關黨主席議題時，韓並沒有直接拒絕或否定，只說「現在大家心情都很凝重，目前還沒有其他想法。」

高雄市長補選的風風雨雨從6月6日罷韓成功、許崑源議長跳樓、議長補選、市長補選等，終於在8月15日劃下句點。然而國民黨內的茶壺波瀾才正要揚起。江啟臣周一將找黨務主管吃飯，並啟動敗選人事改組，包括國民黨中央與地方，組發會、市黨部恐怕都會有所震動。

▲韓國瑜現身林園投開票所投票。（圖／記者洪正達攝）
▲韓國瑜現身林園投開票所投票。（圖／記者洪正達攝）

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