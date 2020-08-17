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蔡壁如遭同黨批「多管閒事、越俎代庖」　吳益政緩頰：她盡心盡力！

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▲吳益政及蔡壁如 。（圖／吳益政團隊提供）
▲吳益政及蔡壁如 。（圖／吳益政團隊提供）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄市長補選落幕，民眾黨候選人吳益政以3萬8960票落敗，得票率僅4.06％，連保證金都拿不回來，白色力量在此戰役慘敗，曾代表民眾黨參選2020北市立委選舉的黨員何景榮將矛頭指向黨組織部主任蔡壁如，批蔡「越俎代庖、多管閒事」。對此吳益政也替蔡壁如緩頰，表示蔡當總幹事又當他的分身去跑市場，已經很盡心盡力了。

白色力量在高雄市長補選戰役中慘敗，曾代表民眾黨參選2020北市立委選舉的黨員何景榮將矛頭指向黨組織部主任蔡壁如，他在臉書批評蔡壁如「越俎代庖、多管閒事，硬去蹭聲量、求曝光？」，認為在選戰的最後一周，她卻丟下身為高雄市長候選人總幹事的職責，跑去上節目，認為她兩大毛病就是大嘴巴與多管閒事。

▲吳益政16日謝票前受訪 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲吳益政認為蔡壁如已經盡心盡力 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

吳益政緩頰說，何景容相當優秀，當時對上吳怡農和蔣萬安都是很強的對手，比他更艱辛，「第三勢力本來就很辛苦，都在摸索中，第三勢力走這麼久，沒有正規打法，用有限資源發揮最大作用，蔡委員當總幹事還要出去幫我跑，連我自己熟悉的地方都不見得都有去，她相對有知名度代表民眾黨出去幫我拉抬，除了柯文哲最大亮點就是她，除開會能跑她也盡量去跑菜市場」，「她盡心盡力啦！」

吳益政也提及，選舉中一個人分好幾個人用，蔡壁如當總幹事還要當分身，總幹事什麼都要管，說她越俎稍微不公平，因為大家都是一人當好幾人用。

他話鋒一轉，批評「大黨不懂小黨的困苦」，「大黨不認真做事享受這麼多資源，不去批評政府檢討小黨，實在莫名其妙」，更點名民進黨立委賴品妤，「享受資源卻不認真監督政府，這波檢討不是檢討，是見風插針，打死柯文哲2024就比較好選，都是在消滅可能對手」，直呼實在看不下去，尤其年輕一輩要更珍惜前輩留下打下來的天下，怎麼不解決台灣問題卻找小黨麻煩。

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2020高雄市長補選吳益政

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