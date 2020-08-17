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網嗆「持武器直攻高雄市政府」遭警鎖定　陳其邁：過激言論沒必要！

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▲準高雄市長陳其邁 。（圖／陳其邁陣營提供）

▲準高雄市長陳其邁 。（圖／陳其邁陣營提供）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄市長補選剛落幕，準高雄市長陳其邁17日參加日月光K13廠房動土典禮，但傳出李眉蓁敗選後，有網友質疑作票、揚言要直攻高雄市府，對此，陳其邁表示，選舉已過，過激的言論沒必要，若是有涉及刑事犯罪，希望警方加速偵辦，對於自身維安也不需要升級，維持日常工作就好。

陳其邁15日以67萬多票勝出，但有一名自稱是「送行者isis」的網友，竟在LINE群組放話，表示如果可以召集1萬人、持重型武器，就可以直攻高雄市政府。高雄市警方也表示，此案已由苓雅分局偵查隊及刑大科偵隊共組專案小組，目前根據社群網站留言內容，顯涉刑法恐嚇公眾罪嫌，而專案小組經由社群網站資料分析後，鎖定特定對象，現正報請高雄地檢署檢察官指揮偵辦中。

對此，陳其邁表示，選舉過程雖有不同意見，但選舉已過，應該重拾信任、團結開始，他說：「包含李眉蓁吳益政及我三人都很期待市政重新啟動，過激言論沒有必要，若是有涉及刑事犯罪，希望警方加速偵辦，遏止暴力。」

至於是否擔心，會不會想升級維安，陳其邁也說：「不會不會！維持日常工作，選舉已經結束，呼籲大家應該冷靜下來，因為選舉是一時的，國家的長遠不管任何黨派，大家都應該共同攜手合作。」

而對於「公民割麥行動」，陳其邁強調，對於政治操作尊重，但現在應該同步齊心往前走，把過去的分岐放一邊。

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