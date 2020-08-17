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韓粉發起繼續罷免！精算結果超驚人：最危險的竟是她...超過門檻4489票

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▲▼0816陳其邁謝票 。（圖／記者洪正達攝）

 ▲陳其邁謝票。（圖／記者洪正達攝）

記者蔡儀潔／綜合報導

高雄市長補選15日落幕，民進黨候選人陳其邁奪得市長寶座，不過都還沒正式上任，就出現「公民『割麥』行動」」，連同幾位綠營、親綠市議員也一同罷免。對此，網路紅人「四叉貓」劉宇指出，被罷免機率最高的高雄市議員，就是國民黨市長補選落選人李眉蓁！

劉宇16日在臉書PO文指出，選舉投票才是最真實的民調，評估一下15日各區得票數，就能知道韓粉炒作出來的罷免團體成功率有多高，假設投給李眉蓁的選票等於願意出來投罷免議員票的人數，那各區的選票看起來連罷免門檻的一半都未達到，有些地方甚至第二階段要通過都有些勉強。

據統計，目前被韓粉、藍粉點名罷免的高雄市議員有高閔琳、林于凱、康裕成、何權峰、鄭孟洳、黃文益、黃捷、林智鴻、陳致中，以及尚未就任的市長陳其邁。

劉宇製圖指出，前述9位高雄市議員目前都已有人成立罷免連署站，目前僅黃捷送進第一階段審核中，其他還在連署第一階段，「成功率這麼低，容我質疑某些罷免團體是為了撈錢才搞罷免。」

劉宇認為，李眉蓁在左營區、楠梓區的議員職務罷免門檻為7萬7563票，但這次補選對手陳其邁在當地拿了8萬2052票，「罷免成功率最高的高雄市議員應該就是李眉蓁了，該選區投給陳其邁的票數可以直接罷掉李眉蓁。」

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