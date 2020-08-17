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老少排隊求簽名！韓國瑜「留下1句話」叮囑小妹妹　支持者欣慰：氣色變好了

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記者黃可昀／綜合報導

高雄前市長韓國瑜前陣子都待在雲林老家，這次市長補選特地到高雄替李眉蓁站台，果然一出場就話題不斷。臉書粉專PO出一段影片，韓國瑜一改過去藍襯衫形象，換上亮眼黃色POLO衫，還戴了一副墨鏡，身邊圍繞著不少支持者求簽名，他馬上展現以往親切幽默態度，也不忘提醒在場一名小妹妹「長大要學雙語喔！」

▲▼韓國瑜。（圖／翻攝自打狗事務所FB）

▲韓國瑜特別回頭提醒小妹妹要學雙語。（圖／翻攝自打狗事務所FB）

臉書粉專「打狗事務所」16日貼出影片，韓國瑜久未在鏡頭前曝光，這次為了替國民黨候選人李眉蓁站台，特地到高雄一趟，也拜訪了市議員王耀裕等人，一同在服務處泡茶聊天，期間很多高雄人注意到韓國瑜身影，紛紛拿出衣服、國旗等物品要求簽名，他也來者不拒，熱情地問候鄉親。其中有個小妹妹拿出綠色上衣請韓國瑜簽名，並害羞地說「祝市長一切順心」，韓國瑜馬上露出招牌笑容，簽完名後特別叮嚀「長大要學雙語喔！」可見他仍掛念著任期內最重視的「雙語教育」。

影片曝光後，許多支持者發現韓國瑜卸下市長身分後，氣色看起來好了很多，笑聲也更加宏亮開朗，「韓市長變胖了，心情很好，真替您高興」、「韓市長加油，好好休息，氣色不錯」、「韓總看到您的笑聲還是這麼的宏亮我們就放心了，要保重哦！」

高雄市長補選結果出爐，陳其邁以67萬1804票贏過李眉蓁24萬8478票。韓國瑜日前接受中評社電訪時表示，他誠心祝福陳其邁當選，期望對方能組織一個清廉、優質的市府團隊，當被問到未來有什麼計畫時，他回應「現在大家心情都很凝重，暫時沒有其他想法。」

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